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Авиасообщение Украины с Италией: в "Борисполе" развеяли все мифы

Авиасообщение Украины с Италией: в "Борисполе" развеяли все мифы
14:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Согласно заявлению руководства столичного аэропорта, полеты с Украины в Италию не отменяются.

Авиасообщение Украины с Италией не отменено, несмотря на распространение коронавируса. В частности, из Международного аэропорта "Борисполь" 10 марта осуществляются рейсы в Милан, Рим и Неаполь.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте авиагавани.

В частности, 10 марта в 6:40 был выполнен рейс SkyUp в Неаполь; также запланированы два совместных рейса авиакомпаний "МАУ" и TAP Portugal в Милан и Рим. Кроме того, на 10 марта в аэропорт "Борисполь" запланированы прилеты по всем этим рейсам.

Согласно онлайн-табло Международного аэропорта "Киев", в Украину ночью прибыл один рейс из Рима и один рейс был выполнен в итальянскую столицу.

В SkyUp займутся изменением полетной программы

Как сообщалось, 8 марта правительство Италии в связи с распространением в этой стране заболевания, вызванного коронавирусом Covid-19, ввел строгие ограничения на территории Ломбардии (регион, состоящий из 12 провинций) и еще 11 провинций на севере страны.

На этой территории закрыты школы, музеи, театры и кинотеатры, культурные центры, а также спортзалы и горнолыжные курорты. Этот карантин был введен минимум до 3 апреля.

9 марта глава правительства Италии Джузеппе Конте заявил, что с 10 марта жесткие меры карантина против коронавируса, включающие запрет на публичные собрания, распространяются на всю территорию страны. В частности, гражданам будет разрешено выезжать только на работу и по неотложным семейным делам.

Глава правительства добавил, что меры, которые вводятся со вторника, направлены на защиту наиболее уязвимых членов общества.

Опасный коронавирус: МАУ последовала рекомендациям правительства

По состоянию 10 марта, по данным Центра системных исследований Университета Джона Хопкинса, число инфицированных вирусом Covid-19 в мире выросло до 114 536 человек. С начала вспышки эпидемии Covid-2019 в мире уже выздоровели 64 026 человек. Умерли от болезни 4 026 пациентов.

В Китае общее количество больных составляет 80 756 человека, 3 024 человек умерли.

В Италии коронавирусом болеют 9 172 человека, 463 человека умерли.

По информации Минздрава, в Украине подтвержден один случай заражения коронавирусом.

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Украина, Италия, Аэропорт, Борисполь, Вирус, Коронавирус, Covid-19.
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