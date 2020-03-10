Авиасообщение Украины с Италией: в "Борисполе" развеяли все мифы

Новости Бизнеса:Согласно заявлению руководства столичного аэропорта, полеты с Украины в Италию не отменяются.

Авиасообщение Украины с Италией не отменено, несмотря на распространение коронавируса. В частности, из Международного аэропорта "Борисполь" 10 марта осуществляются рейсы в Милан, Рим и Неаполь.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте авиагавани.

В частности, 10 марта в 6:40 был выполнен рейс SkyUp в Неаполь; также запланированы два совместных рейса авиакомпаний "МАУ" и TAP Portugal в Милан и Рим. Кроме того, на 10 марта в аэропорт "Борисполь" запланированы прилеты по всем этим рейсам.

Согласно онлайн-табло Международного аэропорта "Киев", в Украину ночью прибыл один рейс из Рима и один рейс был выполнен в итальянскую столицу.

Как сообщалось, 8 марта правительство Италии в связи с распространением в этой стране заболевания, вызванного коронавирусом Covid-19, ввел строгие ограничения на территории Ломбардии (регион, состоящий из 12 провинций) и еще 11 провинций на севере страны.

На этой территории закрыты школы, музеи, театры и кинотеатры, культурные центры, а также спортзалы и горнолыжные курорты. Этот карантин был введен минимум до 3 апреля.

9 марта глава правительства Италии Джузеппе Конте заявил, что с 10 марта жесткие меры карантина против коронавируса, включающие запрет на публичные собрания, распространяются на всю территорию страны. В частности, гражданам будет разрешено выезжать только на работу и по неотложным семейным делам.

Глава правительства добавил, что меры, которые вводятся со вторника, направлены на защиту наиболее уязвимых членов общества.

По состоянию 10 марта, по данным Центра системных исследований Университета Джона Хопкинса, число инфицированных вирусом Covid-19 в мире выросло до 114 536 человек. С начала вспышки эпидемии Covid-2019 в мире уже выздоровели 64 026 человек. Умерли от болезни 4 026 пациентов.

В Китае общее количество больных составляет 80 756 человека, 3 024 человек умерли.

В Италии коронавирусом болеют 9 172 человека, 463 человека умерли.

По информации Минздрава, в Украине подтвержден один случай заражения коронавирусом.