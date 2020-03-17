Новости Бизнеса:В Киеве водоканал ввел ограничения на посещение центра обслуживания клиентов в связи с карантином.

Компания "Киевводоканал" организовала прием граждан через Skype-связь.

Об этом сообщается на странице ЗАО "АК "Киевводоканал" в Facebook.

На предприятии введено ограничение на посещение Центров обслуживания в связи с коронавирусом.

"В связи с ограничительными мерами по обеспечению безопасности жителей и для предотвращения ситуации с возможным распространением коронавируса, Центры обслуживания потребителей на ул. Академика Вильямса, 3/7, б-р Чоколовский, 40, не проводят прием потребителей. Решить вопрос можно через Skype KVKChokolivskyi40", - говорится в сообщении "Киевводоканала".

"Киевводоканал" - коммунальное предприятие в сфере водоснабжения и водоотвода в Киеве, которое отвечает за забор, подъем воды из поверхностных и подземных источников водоснабжения, очистку в соответствии с требованиями технологических регламентов, транспортировку, подачу питьевой воды потребителям. Обслуживание водопроводных сетей осуществляют 11 водопроводных эксплуатационных районов и служба эксплуатации водоводов.

Как сообщалось ранее, В международном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского отменены все рейсы, а в аэропорт "Борисполь" прибывают украинцы из-за границы, которых возвращают домой после закрытия воздушного сообщения.