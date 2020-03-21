Заслуживает уважения: Netflix выделил $100 млн для помощи своему персоналу на время пандемии

Компания Netflix создала фонд для помощи сотрудникам, пострадавшим от прекращения производства телевизионных и кинопродуктов.
Об этом сообщается на сайте компании.
Размер фонда помощи творческому персоналу составит $100 млн, говорится в пресс-релизе. Отмечается, что съемочные группы приостановленных проектов будут также получать двухнедельные выплаты.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.