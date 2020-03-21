Заслуживает уважения: Netflix выделил $100 млн для помощи своему персоналу на время пандемии

Новости Бизнеса:Американская компания Netflix создала фонд в размере $100 млн для помощи пострадавшим от прекращения телевизионного производства на фоне пандемии COVID-19.

Компания Netflix создала фонд для помощи сотрудникам, пострадавшим от прекращения производства телевизионных и кинопродуктов.

Об этом сообщается на сайте компании.

Размер фонда помощи творческому персоналу составит $100 млн, говорится в пресс-релизе. Отмечается, что съемочные группы приостановленных проектов будут также получать двухнедельные выплаты.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.