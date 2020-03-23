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Автопроизводителям разрешили выпускать аппараты искусственной вентиляции легких

Автопроизводителям разрешили выпускать аппараты искусственной вентиляции легких
13:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Ford Motor Co, General Motors Co и Tesla Inc выдали разрешения на производство аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования.

Компаниям-автопроизводителям Ford Motor Co, General Motors Co и Tesla Inc разрешили производство аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Ford, General Motors и Tesla получили зеленый свет для запуска производства аппаратов искусственной вентиляции легких и других металлических продуктов, быстро!" - написал он.

Как сообщалось, ранее генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компания готова производить аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), если в этом будет потребность.

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По данным Worldometers, по состоянию на утро 23 марта общее количество больных на коронавирус Covid-19 составляет 339 710, из них более 99 тысяч человек выздоровели, 14 704 человека умерли.

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США, General Motors Co., Tesla, Ford Motor Co, Илон Маск, ИВЛ.
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