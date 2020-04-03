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Пятница, 03.04.2020
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SkyUp доставит британцев домой: детали

SkyUp доставит британцев домой: детали
21:09 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Бизнеса:SkyUp осуществит два рейса во Франкфурт для вывоза иностранцев из Украины 6 апреля.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) осуществит два рейса во Франкфурт для вывоза иностранцев из Украины 6 апреля.

Об этом говорится в сообщении в Twitter посольства Великобритании в Украине.

"Два рейса авиакомпании SkyUp будут отправляться из Киева во Франкфурт в 7:45 и в 8:30 в понедельник, 6 апреля", - отмечается в сообщении.

Билеты на указанные рейсы, по информации посольства, можно купить на сайте SkyUp.

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"На этом рейсе в Украину граждане не возвращаются, как это было на предыдущих рейсах", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

По данным посольства Великобритании, граждане других стран, планирующие полет в Великобританию, должны уточнить у авиакомпании, разрешено ли им путешествовать. При этом граждане Украины, в том числе имеющие британский вид на жительство, в настоящее время не имеют права покидать Украину. Им следует обращаться в украинскую пограничную службу с любыми вопросами.

Ранее глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев сообщил, что украинская авиакомпания в пятницу, 3 апреля, осуществит шесть специальных рейсов для эвакуации украинцев домой, при этом названия перевозчика он не уточнил.

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SkyUp по итогу заявили, что компания не планирует осуществлять эвакуационные рейсы 3 апреля.

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Украина, Британия, Авиакомпания, Франкфурт, SkyUp Airlines, Украинская авиакомпания.
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