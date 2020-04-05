В Хмельницком планируют начать изготавливать аппараты ИВЛ

Новости Бизнеса:В Хмельницком предприятие "Новатор" готово изготавливать аппараты искусственной вентиляции легких.

В Хмельницком государственное предприятие "Новатор" (входит в состав концерна "Укроборонпром") готово изготавливать аппараты искусственной вентиляции легких.

Об этом заявил городской голова Александр Симчишин в интервью местному телеканалу.

"Имел разговор с руководством завода "Новатор", которое сообщило, что готово рассматривать возможность изготовления аппаратов искусственной вентиляции легких. Однако им понадобится всего полгода, чтобы сделать техническую документацию в условиях нашей бюрократии. Если бы в декабре прошлого года запустили этот процесс, а это предприятие "Укроборонпрома", то в Хмельницком на май уже могли изготавливать аппараты ИВЛ", - считает он.

Городской голова отметил, что 25 марта депутатами Хмельницкого горсовета выделено 19,8 млн грн на закупку медицинского оборудования и средств для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Часть этих средств направили на приобретение 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, поставки которых ожидаются в течение двух недель.

По словам Симчишина, в целом медицинские учреждения Хмельницкого имеют 40 аппаратов искусственной вентиляции легких.