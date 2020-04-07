Известный автопроизводитель займется изготовлением масок

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15:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Корпорация Toyota будет печатать защитные медицинские маски на 3D-принтере.

Японская автомобильная корпорация Toyota объявила, что начнет производить 500-600 медицинских защитных масок для лица в неделю, используя пресс-формы и 3D-печать.

Об этом сообщает CNN.

"Toyota сделает все возможное, чтобы содействовать усилиям на передовой лечения и ограничить дальнейшее распространение COVID-19, что стало главнейшим приоритетом для общества", - говорится в сообщении компании.

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Создание защитных средств для медиков будет в основном проводиться на заводах в Японии, хотя подобные усилия предпринимаются и на зарубежных филиалах компании.

Также отмечается, что Toyota будет использовать свою цепь поставки для распределения термометров и других защитных средств.

Компания передаст свои технологические разработки медицинским компаниям для увеличения объемов выпуска их продукции, в частности аппаратов ИВЛ.

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Также Toyota рассматривает возможность использовать свои транспортные средства для перевозки людей из их домов в медицинские учреждения или карантинные центры, чтобы меньшее количество потенциально зараженных людей находилась в общественном транспорте или в такси.

По данным сайта Worldometer, по состоянию на 7 апреля в мире всего зафиксировано около 1,35 миллиона случаев инфицирования COVID-19, включая до 75 тысяч погибших и более 286 тысяч тех, кто выздоровел.

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Все по теме:

Toyota, Маска, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Медицинская маска, Covid-19.
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