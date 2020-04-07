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Карантин в Украине: Укрпочта приняла во внимание запросы клиентов

Карантин в Украине: Укрпочта приняла во внимание запросы клиентов
17:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Национальный оператор почтовой связи на время карантина сделал бесплатной переадресацию отправлений

ПАО "Укрпочта" на время карантина отменило плату за переадресацию отправлений с одного почтового адреса на другой.

Об этом сообщили в пресс-службе национального почтового оператора.

"Укрпочта" учитывает запросы клиентов, многие из которых во время карантина проживают по другому адресу и хотели бы получать письма и посылки по месту фактического проживания. Во время карантинных мероприятий компания отменила плату за заявление на оформление переадресации отправлений с одного почтового адреса на другой. Ранее эта услуга стоила 50 грн", - говорится в сообщении.

Укрпошта будет бесплатно доставлять посылки в больницы

Для оформления заявления на пересылку или доставку внутренних и международных почтовых отправлений на другой адрес и получение в другом почтовом отделении не нужно идти в почтовое отделение - достаточно оставить заявку в контакт-центре.

Кроме того, заявку можно сделать и другим удобным способом: заполнить анкету на сайте Укрпочты или отправить на электронный адрес [email protected]

До окончания карантина плата за хранение почтовых отправлений, в частности "Укрпочта Экспресс","Укрпочта Стандарт" и "Укрпочта SmartBox" не взимается. Также бесплатным является хранение в отделениях Укрпочты входных (импортных) отправлений из-за рубежа.

Укрпочта приостановила отправку посылок в Китай

Также компания предлагает ряд услуг и сервисов, которые можно получить оставаясь дома и имея доступ к сети интернет. Чтобы заказать услуги, не выходя из дома, нужно только знать почтальона, который обслуживает ваш дом.

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Вирус, Укрпочта, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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