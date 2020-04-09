Укрпочта запускает бесплатную доставку освященных пасок

Новости Бизнеса:Укрпочта запускает еще одну бесплатную услугу - доставку праздничных пасок.

Укрпочта организует бесплатную доставку освященных куличей гражданам в связи с ужесточением правительством ограничительных мер из-за пандемии COVID-19. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Карантин Пасхе не помешает! Освященный кулич уже с понедельника следующей недели отправится в наиболее отдаленные уголки Украины", – написал он.

По его словам, инициативу поддержали ПЦУ и УГКЦ. Заказать бесплатную доставку пасхального хлеба можно на сайте Укрпочты или через контакт-центр 0 800 300 545 до 12 апреля включительно.

А почтальоны или курьеры будут приносить куличи домой с 13 по 17 апреля в зависимости от даты заказа и населенного пункта.

Как сообщалось, в Украине пока не будут смягчать карантинные меры, особенно с учетом пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.

В МВД заявили, что совместно с религиозными конфессиями определили формат проведения Пасхальных праздников в условиях карантина.