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Укрпочта запускает бесплатную доставку освященных пасок

Укрпочта запускает бесплатную доставку освященных пасок
12:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Укрпочта запускает еще одну бесплатную услугу - доставку праздничных пасок.

Укрпочта организует бесплатную доставку освященных куличей гражданам в связи с ужесточением правительством ограничительных мер из-за пандемии COVID-19. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Карантин Пасхе не помешает! Освященный кулич уже с понедельника следующей недели отправится в наиболее отдаленные уголки Украины", – написал он.

По его словам, инициативу поддержали ПЦУ и УГКЦ. Заказать бесплатную доставку пасхального хлеба можно на сайте Укрпочты или через контакт-центр 0 800 300 545 до 12 апреля включительно.

А почтальоны или курьеры будут приносить куличи домой с 13 по 17 апреля в зависимости от даты заказа и населенного пункта.

Как сообщалось, в Украине пока не будут смягчать карантинные меры, особенно с учетом пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.

В МВД заявили, что совместно с религиозными конфессиями определили формат проведения Пасхальных праздников в условиях карантина.

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Укрпочта, Карантин, Пасха, Куличи.
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