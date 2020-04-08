Кабмин внес изменения в карантинные ограничения: что разрешили

Кабинет министров Украины на заседании внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции", - написал он на своем канале в Telegram.
Так, согласно обновленным правилам продолжать работу в период карантина могут объекты почтовой и курьерской деятельности, строительных работ, сбора и заготовки отходов, заведения торговли строительными материалами и химчистки.
Кроме того, был утвержден порядок обязательной госпитализации лиц, пересекающих государственную границу, в обсерваторы. Местные органы власти получили право оплачивать проживание лиц в обсерваторах за счет средств местных бюджетов.
Также было уточнено, какие именно категории лиц старше 60 лет не нуждаются в самоизоляции. В их число вошли:
Напомним:
Об ослаблении карантинных мер можно будет говорить только в мае, при условии снижения динамики заболеваемости COVID-19 в Украине.
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