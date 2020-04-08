В Кабмине не планируют осуществлять заимствования в апреле

Новости Бизнеса:Украинское Министерство финансов не планирует в этом месяце возвращатся на рынок внутренних заимствований.

Министерство финансов Украины после отмены двух аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа в марте и одного в апреле в текущем месяце не планирует возвращаться на рынок внутренних заимствований.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе брифинга, отвечая на вопрос о планах Минфина вернуться на рынок внутренних заимствований.

"На сегодня у нас нет необходимости осуществления заимствований в апреле. Мы будем смотреть на реакцию рынка на наши инструменты. И если будет такая потребность, мы обязательно выйдем", - сказал Марченко.

Министерство финансов Украины отменило еженедельный аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа 7 апреля. Решение не проводить торги было принято третий раз с начала марта – после аналогичного решения относительно аукционов 10 и 31 марта.

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