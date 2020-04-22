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Укртранснафта: Украина не может предоставлять услуги по хранению нефти

Укртранснафта: Украина не может предоставлять услуги по хранению нефти
13:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Технические возможности нефтетранспортной системы Украины не рассчитаны на хранение нефти.

Технические возможности нефтетранспортной системы Украины не предусматривают возможности предоставления услуг по хранению нефти, кроме того хранения нефти для иностранных компаний на территории Украины не урегулированы на законодательном уровне.

Об этом сообщила пресс-служба "Укртранснафта" в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Все технологическое оборудование нефтетранспортной системы (трубопроводы, резервуарные парки, нефтеперекачивающие станции) было спроектировано и построено исходя из ее основного производственного задания - обеспечивать надежное и бесперебойное транспортировки нефти", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, возможности хранения нефти для иностранных компаний на территории Украины не урегулированы на законодательном уровне.

Согласно нормативно-правовыми актам, нефть импортного происхождения может быть на территории Украины только в двух режимах - импорт и транзит, отметили в УТН.

Напоминаем, ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал, что Украина может хранить нефть в емкостях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода и в емкостях тех заводов, которые уже не работают.

Нефть марки WTI с поставкой в мае упала до "нуля" долларов, а потом обвалилась до "минус" 37 долларов за баррель.

Одной из причин обвала цен стал избыток нефти на рынке и отсутствие мест для ее хранения.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты", 100% акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе - 56,3 млн тонн.

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Нефть, Нафтогаз, Укртранснафта, Нефтетранспортная система.
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