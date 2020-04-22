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"Топливный" вопрос: Укрзализныця заключила соглашение со всеми потенциальными поставщиками

"Топливный" вопрос: Укрзализныця заключила соглашение со всеми потенциальными поставщиками
15:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Бизнеса:Укрзализныця заключила договоры со всем потенциальными поставщиками, фирмами которые будут участвовать в тендере на поставку дизтоплива.

По состоянию на 22 апреля 2020 года "Укрзализныця" заключила рамочное соглашение со всеми фирмами, которые планируют участвовать в тендере на поставку дизельного топлива компании.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"Укрзализныця" по состоянию на 22 апреля 2020 года заключила рамочное соглашение с всеми 12 поставщиками дизельного топлива, которые присоединились к тендерному процессу. Вскоре будет объявлен первый аукцион на закупку горючего ориентировочным объемом 20 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что механизм рамочного соглашения предусматривает, что сначала все заинтересованные поставщики проходят квалификацию, потом с ними подписывается рамочное соглашение, после чего проводятся аукционы. В отличие от стандартного аукциона с фиксированной ценой, аукционы по рамочному соглашению с формульной привязкой к котировкам агентства Platts дают возможность пересмотра цены в соответствии с изменениями котировок. Поставщик не будет иметь возможности отказаться от поставки, поскольку потеряет обеспечение договора на поставку.

А если участник рамочного соглашения не захочет, или не сможет выполнять условия контракта, он автоматически не будет влиять на другие закупки в следующем периоде действия рамочного соглашения. Аукционы же по рамочному соглашению планируется проводить ориентировочно раз в месяц по 4-6 различных по объему лотов. 

"Указанное рамочное соглашение является уникальным примером для Украины. Его механизм, построенный на применении котировок Platts, позволит Укрзализныци получать экономию при снижении мировых цен на нефтепродукты и, как следствие, закупать дизельное топливо максимально выгодно и прозрачно. При этом широкий круг поставщиков делает невозможным установление монополии на поставку", - подчеркнул и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

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Он отметил, что компания уже покупает топливо по ценам, ниже оптовых. Так, по сравнению с оптовым рынком экономия на закупке дизельного топлива за 2019 год составляла 118 млн грн, а за первый квартал 2020 года – 72 млн грн.

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Укрзализныця, Топливо, Контракт, Тендер.
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