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Доставка посылок: "Укрпошта" и авиакомпания МАУ возобновили прямой рейс в США

Доставка посылок: "Укрпошта" и авиакомпания МАУ возобновили прямой рейс в США
15:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Бизнеса:Украинская авиакомпания МАУ и "Укрпошта" возобновили рейсы по доставке грузов и посылок в США.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" и авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) сегодня, 23 апреля, отправили первый самолет с посылками в США с момента закрытия регулярного авиасообщения 17 марта в связи с распространением коронавируса. 

Об этом сообщила пресс-служба "Укрпошты".

"23 апреля "Укрпошта" отправила более 30 тыс. посылок из аэропорта "Борисполь" самолетом МАУ, который будет выполнять прямой рейс в Нью-Йорк. На время карантина почту в США будем доставлять пассажирскими самолетами", - сказано в сообщении.

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Общая стоимость загруженных посылок - 1,5 млн долл.

"На борту продукция украинского малого и среднего бизнеса на экспорт, которая поступит на почту США (USPS) уже сегодня. Общая стоимость груза или проданных товаров - примерно 1,5 млн долл.", - цитирует пресс-служба слова генерального директора "Укрпошты" Игоря Смелянского.

Все отправления, загруженные на рейс в США, прошли оформление на украинской таможне в период с 14 по 21 апреля.

"Укрпошта" и МАУ планируют сделать рейсы в Нью-Йорк регулярными, что обеспечит стабильные сроки доставки для украинских предпринимателей.

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В компании сообщили, что с начала объявления запрета на осуществление регулярного авиационного сообщения "Укрпошта" вынуждена была использовать для доставки почты непрямые чартерные рейсы компаний "Элерон" и AirBaltic, а также грузовые самолеты Turkish Airlines с перегрузкой в Стамбуле, Риге и Франкфурте. Поэтому сроки транзита между таможнями Украины и стран назначения могут колебаться от 2 дней до 3 недель.

Как сообщалось, 11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. 17 марта правительство закрыло международное регулярное пассажирское сообщение. Ограничительные меры сначала были продлены до 24 апреля, а потом до 11 мая.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 11 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает свыше 65 тыс. сотрудников.

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Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году.Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".

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Украина, США, Доставка, МАУ, Авиакомпания, Укрпошта.
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