В "Укрзализныце" решили, как будет возобновляться движение электричек

Новости Бизнеса:Руководство "Укрзализныце" планирует возобновлять движение электричек в два этапа.

АО "Укрзализныця" разработала план мероприятий по возобновлению пригородного сообщения после отмены запрета на регулярные пассажирские перевозки, которым предусмотрено два этапа возобновления движения пригородных поездов.

Об этом рассказал исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, сообщает пресс-служба компании.

"Возобновление пригородного пассажирского сообщения, согласно плану, пройдет в два этапа: на первом этапе на пути вернутся 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к местам работы в часы "пик", на втором - планируем назначить еще 571 поезд, и, таким образом полностью возобновить пригородное железнодорожное движение", - сказал Юрик.

Ныне специалисты компании проводят технический осмотр оборудования и подвижного состава, проверяют работоспособность касс и платежных терминалов, осуществляют текущие ремонты вокзалов и поездов. Для работников пассажирского хозяйства закупаются средства индивидуальной защиты.

По словам Юрика, сектор пригородных перевозок остается убыточным для Укрзализныци. Так, по данным специалистов компании, при возобновлении следования на первом этапе, исходя из месячного расчета, Укрзализныця недополучит 279,5 млн грн, а на втором - еще 224,5 млн грн.

С 18 марта 2020 года до особого решения в Украине с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19 запрещены перевозки пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутренних сообщений (пригородном, городском, региональном и дальнем).