Скачать
Вторник, 12.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Сокращение ВВП: Минэкономики оценило ситуацию в Украине
Сокращение ВВП: Минэкономики оценило ситуацию в Украине
В "Укрзализныце" решили, как будет возобновляться движение электричек
В "Укрзализныце" решили, как будет возобновляться движение электричек
Дело Беседина завершено
Дело Беседина завершено
На руках у Маска: певица Граймс выложила милое видео со своим сыном
Илон Маск нежно похлопал своего сына: трогательное видео

В "Укрзализныце" решили, как будет возобновляться движение электричек

В "Укрзализныце" решили, как будет возобновляться движение электричек
16:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Руководство "Укрзализныце" планирует возобновлять движение электричек в два этапа.

АО "Укрзализныця" разработала план мероприятий по возобновлению пригородного сообщения после отмены запрета на регулярные пассажирские перевозки, которым предусмотрено два этапа возобновления движения пригородных поездов.

Об этом рассказал исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, сообщает пресс-служба компании.

"Возобновление пригородного пассажирского сообщения, согласно плану, пройдет в два этапа: на первом этапе на пути вернутся 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к местам работы в часы "пик", на втором - планируем назначить еще 571 поезд, и, таким образом полностью возобновить пригородное железнодорожное движение", - сказал Юрик.

Возобновление авиасообщения: три международные компании возвращаются в Украину

Ныне специалисты компании проводят технический осмотр оборудования и подвижного состава, проверяют работоспособность касс и платежных терминалов, осуществляют текущие ремонты вокзалов и поездов. Для работников пассажирского хозяйства закупаются средства индивидуальной защиты.

По словам Юрика, сектор пригородных перевозок остается убыточным для Укрзализныци. Так, по данным специалистов компании, при возобновлении следования на первом этапе, исходя из месячного расчета, Укрзализныця недополучит 279,5 млн грн, а на втором - еще 224,5 млн грн.

Авиакомпания Ryanair планирует возобновить 40% рейсов с июля

С 18 марта 2020 года до особого решения в Украине с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19 запрещены перевозки пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутренних сообщений (пригородном, городском, региональном и дальнем).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укрзализныця, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Иван Юрик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Государственные похороны": в сети состоялась премьера документалки Сергея Лозницы о смерти Сталина (Видео)
02 Нужно ли здоровому человеку носить защитную маску?
03 Шмыгаль прояснил, что будет с карантином после 22 мая
04 Холодный атмосферный фронт: в Украине прогнозируют град, шквалы и заморозки
05 "Какие глаза": Надя Дорофеева поразила поклонников (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минобразования назвали даты проведения ВНО
В Минобразования назвали даты проведения ВНО
Кличко считает, что Киеву рано снимать ограничения на работу транспорта
Кличко: Киеву рано снимать ограничения на работу транспорта
Соцопрос: Украинцы рассказали о своем здоровье
Соцопрос: Украинцы рассказали о своем здоровье
Евровидения-2020: когда и где смотреть первый полуфинал онлайн-концерта (Видео)
Евровидения-2020: когда и где смотреть первый полуфинал онлайн-концерта (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь