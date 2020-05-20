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Три стадии реформирования "Укроборонпрома": Абромавичус представил стратегию

Три стадии реформирования "Укроборонпрома": Абромавичус представил стратегию
00:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Абромавичус рассказал, как будут реформировать Укроборонпром.

Законодательство, которое позволит реализовать эффективную реформу украинской оборонной промышленности и провести корпоратизацию "Укроборонпрома", может быть принято Верховной Радой в августе-сентябре этого года.

Такое убеждение во вторник во время онлайн-включения, организованного "Атлантическим советом" (Вашингтон) выразил гендиректор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус.

"Согласно нынешней динамике, я верю, что это законодательство будет принято в августе или сентябре", - сказал Абромавичус.

Он представил стратегию реформирования государственного концерна, которая предусматривает три основные стадии. Так, до 2021 года ожидается завершение фазы "стабилизации через корпоратизацию", которая кроме введения корпоративного управления будет охватывать также имплементацию международных стандартов, решения вопросов задолженности и банкротства.

Вторая стадия, которая будет предусматривать консолидацию, реструктуризацию и восстановление оборонных активов, запланирована на период 2021-2022 гг.

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Начало третьей фазы реформирования, которая получила название "рост и инновации", ожидается после 2022 года.

При этом, сам концерн "Укроборонпром" в нынешнем виде, будет разделен на шесть отдельных корпораций: авиастроения, авиаремонта, ракетостроения, радарных установок и систем ПВО, бронетехники, морских систем.

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Как сообщалось ранее, руководство государственного концерна "Укроборнпром" в апреле представило стратегию реформирования с целью развития направлений исследований, разработки, производства и продажи продукции оборонной сферы.

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Реформы, Укроборонпром, Айварас Абромавичус.
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