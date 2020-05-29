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ФГИ: "Центрэнерго" вернулось под контроль государства

ФГИ: "Центрэнерго" вернулось под контроль государства
16:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:ФГИ заявляет о смене директора "Центрэнерго" и возврате компании под контроль государства.

Наблюдательный совет "Центрэнерго" в пятницу сменил и.о. генерального директора "Центрэнерго", назначив на эту должность Александра Корчинского, чью кандидатуру правительство согласовало в конце февраля, сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

"Сегодня мы вернули под контроль государства "Центрэнерго". Несмотря на все сопротивление: судебный троллинг, неоднократное минирование здания Фонда госимущества, давление на наблюдательный совет", – написал он на своей странице в Facebook.

По словам главы ФГИ, были сделаны выводы после прошлых неудачных попыток назначить нового руководителя компании, когда они срывались через судебные запреты и звонки о минировании Фонда.

"Мы провели однодневную молниеносную операцию: решение суда, сбор наблюдательного совета, внесение изменений в реестр и представление нового руководителя "Центрэнерго". Все это - сегодня, буквально за 4-5 часов", – пояснил Сенниченко.

По его словам, сейчас будет стоять задача "обнаружить всех, кто перешел на темную сторону силы", так как у Фонда, который управляет мажоритарным госпакетом акций, сегодня нет информации о состоянии дел на предприятии, а предыдущее руководство "Центрэнерго" скрывало данные аудита.

"Все это мы делаем для того, чтобы "Центрэнерго" превратилось из черной дыры украинского бюджета, где исчезли около 100 млрд грн с 2004 года, на дверь к экономическому развитию и инвестициям. От прозрачности и порядка на предприятии до успешной и разумной приватизации - дорога прямая и короткая. И первый шаг уже сделан", – написал глава ФГИ.

Как сообщалось, 4 марта было обнародовано распоряжение Кабмина №205 от 26 февраля 2020 года, которым правительство согласилось с предложением ФГИ о назначении Корчинского.

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В то же время окружной административный суд Киева 28 февраля запретил ФГИ совершать действия, направленные на смену членов дирекции ПАО "Центрэнерго", в частности, и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко, и вносить соответствующие изменения в госреестр.

Истцом выступил один из двух членов набсовета "Центрэнерго", которые были назначены 6 ноября прошлого года акционером компании Ярославом Громко. Согласно данным компании, речь идет либо о Михаиле Горбане, либо о Михаиле Столетнем – оба на тот момент работали в национализированном ПриватБанке юрисконсультами.

Член набсовета в своем иске указал, что полномочия менять гендиректора "Центрэнерго" и дирекцию (по представлению гендиректора) согласно уставу принадлежат исключительно набсовету, и суд согласился с его доводами.

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ФГИ пытался провести заседания наблюдательного совета по вопросу смены руководителя, однако также получал звонки о минировании.

Шестой апелляционный административный суд Киева 25 мая, несмотря на поступившее сообщение о минировании, отменил определение о запрете назначать нового руководителя "Центрэнерго".

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Дмитрий Сенниченко, Центрэнерго, ФГИ, Александр Корчинский.
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