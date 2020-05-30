Еще 6 поездов: УЗ начала продавать билеты в западные области

"Укрзализныця" начала продажу билетов еще на 6 поездов дальнего следования в западные области, которые начнут курсировать с 4 июня.
Как сообщили в пресс-центре акционерного общества "Укрзализныця", об этом сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик.
Так, продажа билетов открыта на поезда:
С учетом указанных поездов уже открыта продажа билетов на 35 поездов дальнего следования.
Согласно постановлению Кабинета министров № 392, продажа билетов открыта на 50% мест в поездах. Билеты теперь можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
Юрик также напомнил, что пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагоны в ночных поездах.
Кроме того, будет обеспечена санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, добавил Юрик.
О дальнейшем возобновлении движения поездов и открытии продажи билетов будет сообщено дополнительно.
Как сообщалось, "Укрзализныця" учла все рекомендации Минздрава и полностью готова к возобновлению курсирования пассажирских поездов. С 1 июня запланировано запустить 42 поезда, из которых 10 - Интерсити+ и 32 - дальнего следования.