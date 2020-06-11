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Чешская авиакомпания возобновляет международные полеты

Чешская авиакомпания возобновляет международные полеты
17:04 Сегодня Телеграф Укринформ
Smartwings обещает восстановить международные авиаперевозки в течении двух месяцев.

Чешский авиаперевозчик Smartwings возобновляет международные полеты, в том числе в Украину.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Авиакомпании группы Smartwings Group - Smartwings и Czech Airlines планируют возобновить рейсы в течение июня и июля", - говорится в сообщении.

Частичный запрет на "несущественные" путешествия по Европе продлен

Уже возобновлены рейсы из Праги во Франкфурт, Амстердам, Париж, Стокгольм, Бухарест, хорватский Сплит; в ближайшие дни полетят самолеты в Будапешт, Исландию, Лондон.

С июля Smartwings планирует возобновить рейсы по 12 греческим направлениям, на Майорку, Канарские острова, Кипр, Мадейру и в Болгарию.

Как следует из расписания, первый рейс Прага-Киев Czech Airlines планируется на 22 июня, Прага-Одесса – на 1 июля.

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Возобновление полетов станет возможным благодаря ослаблению карантинных мер отдельными государствами, сообщается на странице перевозчика.

Компания уверяет, что приняла меры на борту самолетов, чтобы обеспечить безопасные путешествия. Эти меры включают обязательства пассажиров носить соответствующие средства для защиты рта и носа в течение всего полета, двухметровую дистанцию между пассажирами при посадке и высадке и бесконтактную оплату за покупки во время полета.

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Компания, Авиакомпания, Covid-19, Smartwings.
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