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Коболев рассекретил, куда собирается расширяться "Нафтогаз"

Коболев рассекретил, куда собирается расширяться "Нафтогаз"
18:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
"Нафтогаз" продолжает процесс строительства объектов ВИЭ активно изучает возможности работы на рынке возобновляемой энергетики.

НАК "Нафтогаз Украины" планирует расширять присутствие на рынке возобновляемой энергетики Украины в будущем и активно изучает возможности для этого.

"Мы вышли на рынок генерации через солнечные станции, то есть через рынок возобновляемой энергии, и собираемся увеличить объемы ВИЭ компании в будущем", – заявил глава правления НАК Андрей Коболев во время онлайн-дискуссии "Нафтогаз. Что дальше?" в четверг.

По его словам, компания продолжает строить объекты ВИЭ и активно изучает возможности работы на рынке возобновляемой энергетики, а также "начала имплементацию некоторых опций в этом плане".

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"Если говорить о том, куда собирается расширяться "Нафтогаз", то это также возобновляемая энергетика, в том числе биогаз, водород, что является трендом в Европе. Все это находится в периметре наших интересов", – подчеркнул Коболев.

В то же время он отметил, что компания не видит возможности полноценно работать на рынке электроэнергии в качестве торговца ресурсом.

"Действительно, "Нафтогаз Украины" торговал электроэнергией. У нас до сих пор есть контракты, которые позволяют это делать. Но то, что мы сейчас наблюдаем на рынке – дисбалансы и неплатежи, существенно ограничивает наше желание работать на нем. Поэтому мы прекратили более-менее масштабную экспансию на рынок, ожидая стабилизации", – разъяснил глава правления НАК.

По его словам, до возобновления баланса рынок электроэнергии несет больше рисков, чем преимуществ.

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Согласно презентации НАК, представленной во время дискуссии, компания планирует реализовать проект ВЭС "Марьевка" мощностью 20 МВт, две ФЭС "Чуднов" и "Андреевка" на 33 МВт и 995 кВт соответственно.

По словам советника главы правления "Нафтогаза Украины" Елены Зеркаль, компания проводит переговоры с Еврокомиссией о привлечении средств международных финансовых организаций под реализацию проектов, связанных с возобновляемой энергетикой и энергоэффективностью.

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Нафтогаз, Андрей Коболев.

Автор:

Телеграф
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