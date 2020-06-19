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Печерский суд вновь заморозил акции Полтавского ГОКа, который принадлежит Жеваго

Печерский суд вновь заморозил акции Полтавского ГОКа, который принадлежит Жеваго
Обновлено 12:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук
Печерский районный суд Киева вновь установил ограничение в размере 50,3% акций Полтавского ГОКа, принадлежащих горнорудной компании бизнесмена Константина Жеваго Ferrexpo AG, единственному акционеру ПГОКа.

"Ferrexpo был проинформирован о том, что районный суд Киева наложил новое ограничение на 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (FPM), принадлежащих Ferrexpo AG Switzerland, единственному акционеру FPM. Ferrexpo AG скоро подаст апелляцию в суд", - говорится в объявлении Ferrexpo plc на бирже в пятницу.

При этом уточняется, что новое судебное постановление аналогично предыдущему, объявленному группе 31 января 2020 года, которое впоследствии было отменено Апелляционным судом Киева 2 июня 2020 года.

"Совет (директоров) Ferrexpo считает, что вторая апелляция должна быть успешной, учитывая, что решение не имеет надлежащего или разумного обоснования в соответствии с законодательством Украины. Группа считает, что это ограничение связано с текущими в Украине вопросами, касающимися Константина Жеваго и одного из предприятий, которым он владел до 2015 года", - констатируется в информации компании.

Также сообщается, что деятельность Ferrexpo остается неизменной, так как замораживание акций не влияет на владение акциями, но запрещает их передачу. Кроме того, Ferrexpo AG не намерена и никогда не собиралась передавать свою долю участия в ПГОКе, резюмируется в объявлении на бирже.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева в конце января 2020 года установил ограничение в размере 50,3% акций Полтавского ГОКа, принадлежащих Ferrexpo AG, единственному акционеру ПГОКа. 3 июня 2020 года компания заявила, что Апелляционный суд Киева 2 июня удовлетворил апелляцию Ferrexpo AG, "разморозив" 50,3% акций ПГОКа.

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В свою очередь в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) в ответе агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что считают, что отмена Апелляционным судом Киева решения Печерского районного суда о "заморозке" 50,3% акций ПГОКа по делу бизнесмена Константина Жеваго произошла по формальным причинам. При этом Фонд заявил, что будет продолжать судиться как на территории Украины, так и в иностранных юрисдикциях.

При этом в ответе ФГВФЛ уточнялось, что арест активов (обездвиживание – ИФ) наложен в рамках уголовного производства №62019000000000890 от 14 июня 2019 года по подозрению Жеваго в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена в ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Решение об аресте имущества принято Печерским районным судом Киева. В этом уголовном производстве АО "Банк "Финансы и Кредит" является потерпевшей стороной.

На годовом собрании акционеров Ferrexpo Жеваго вновь был избран членом совета директоров компании - за него проголосовало 67,59% акционеров.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings (S&P) в июне понизило долгосрочный рейтинг горнорудной компании Ferrexpo с активами в Украине с "B" до "B-", сохранив прогноз "негативный" из-за ситуации с корпоративным управлением компании. Негативный прогноз указывает на потенциальный ущерб репутации или неблагоприятные операционные или финансовые события компании.

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Агентство, в частности, указывает на то, что в марте Ferrexpo раскрыла еще одно внутреннее расследование, связанное с возможным незаконным присвоением средств - на этот раз футбольным клубом (ФК) "Ворскла". Агентство видит риск того, что украинские или другие органы власти начнут расследование по делу ФК "Ворскла", что может повысить репутационный риск и иметь материальные финансовые последствия или неблагоприятные последствия для операций. Если такое расследование будет начато, S&P может еще больше понизить рейтинг Ferrexpo. Кроме того, агентство не исключает, что такие случаи потенциального незаконного присвоения средств не произойдут в будущем.

Также S&P указывает на повышение риска нестабильности в компании после заявления на годовом собрании 28 мая 2020 года главы совета директоров Стива Лукаса (Steve Lucas) о решении уйти в отставку с должности председателя и с должности члена совета директоров. Кроме того, миноритарные акционеры компании не поддержали Виталия Лисовенко в качестве независимого директора в ходе голосования на годовом собрании акционеров, что вызвало еще большую неопределенность в управлении компании.

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Кроме того, международное рейтингове агентство Moody's Investors Service в июне повысило корпоративный рейтинг (CFR) Ferrexpo plc до "B2" с "B3" и его рейтинг вероятности дефолта (PDR) до "B2-PD" с "B2-PD", одновременно изменив прогноз на "негативный" с "позитивного". Ухудшение прогноза связано с подозрениями в присвоении направленных на благотворительность средств и рядом отставок в управлении компанией.

Ferrexpo - железорудная компания с активами в Украине.

На Лондонской фондовой бирже (LSE) обращаются акции британской Ferrеxpo plc, которая владеет 100% акций швейцарской Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

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Суд, Константин Жеваго, Полтавский ГОК.

Автор:

Телеграф
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