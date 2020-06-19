Авиация понемногу начинает восстанавливаться: аэропорт "Львов" возобновил международные рейсы

Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого возобновил обслуживание международных авиарейсов.
Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Сегодня аэропорт Львова принимает и отправляет первые рейсы после возобновления регулярного пассажирского авиасообщения по направлениям: Львов-Берлин, Дортмунд-Львов, Львов-Дортмунд и Берлин-Львов.
Авиация понемногу начинает восстанавливаться и это не может не радовать ", - написал он.
Напомним, что в Украине с 15 июня возобновилось международное регулярное пассажирское авиасообщение после нескольких месяцев перерыва. Министр инфраструктуры Владислав Криклий опубликовал список стран, в которые украинцы смогут вылететь с 15 июня.