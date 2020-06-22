Профсоюз Антонова оспорил передачу госпредприятия в управление Укроборонпрома

Профсоюз ГП "Антонов" обратился в Окружной административный суд Киева с иском об отмене постановления Кабмина Арсения Яценюка от 31.03.2015 года №269, которым госпредприятие было передано в управление концерна Укроборонпром.

Профсоюз государственного авиастроительного предприятия "Антонов" (Киев) обратился в Окружной административный суд Киева с иском об отмене постановления Кабинета министров Украины №269 от 31 марта 2015 года о передаче предприятия в управление концерна "Укроборонпром", сообщается на сайте юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" в понедельник.

По мнению профсоюза, указанное постановление нарушает его права и было принято с грубым нарушением Конституции, законов Украины "О Кабинете министров Украины", "О защите экономической конкуренции" и "О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности ".

В иске профсоюза также отмечается, что передача в 2015 году целостного имущественного комплекса "Антонова" из сферы управления Минэкономразвития в управление "Укроборонпрома" имело крайне негативные последствия, что соответствующим образом отразилось на результатах хозяйственной деятельности предприятия.

"В условиях потери традиционных рынков сбыта и многолетнего отсутствия государственных заказов на разработку и строительство самолетов, "Укроборонпром" в течение пяти лет фактически не предоставил ГП "Антонов" никакой помощи. Зато теперь концерн во главе с Айваросом Абромавичусом является лишней надстройкой, на содержание которой "Антонов" несет значительные дополнительные расходы", - подчеркивается в сообщении.

По данным компании, на содержание "Укроборонпрома" в 2018-2020 годах "Антонов" перечислил взносы на сумму 122 млн грн. Еще 74 млн грн в 2015-2019 годах "Антонов" по указанию госконцерна перечислил в качестве финпомощи другим предприятиям-участникам концерна.

Как сообщалось, 9 июня 2020 года "Укроборонпром" решил прекратить полномочия президента госпредприятия "Антонов" Александра Донца.

Окружной административный суд Киева 15 июня приостановил действие решения генерального директора госконцерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса от 9 июня 2020 года об увольнении президента "Антонова" Александра Донца.

Вслед за этим руководство "Укроборонпрома" приняло решение о прекращении полномочий Александра Донца в качестве президента ГП "Антонов" с 15 июня.

Первичная организация Профсоюза авиастроителей Украины на ГП "Антонов" зарегистрирована в 2000 году и входит в состав Профсоюза авиастроителей Украины.

Юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры" обслуживает "Антонов" с 1998 года.

Кабинет министров Украины постановлением Кабмина №269 от 31 марта 2015 года передал госпредприятие (ГП) "Антонов" (Киев) из состава ГАК "Антонов" в состав госконцерна "Укроборонпром". Ранее "Антонов" входил в сферу управления Министерства экономразвития и торговли.