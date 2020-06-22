Скачать
Понедельник, 22.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Взрыв жилого дома на Позняках: существует угроза обвала, под завалами могут находиться люди
Взрыв жилого дома на Позняках: существует угроза обвала, под завалами могут находиться люди
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
ВОЗ заявила о рекордном суточном числе заражений COVID-19
Украинский чемпион мира проведет объединительный бой в Китае
Украинский чемпион мира проведет объединительный бой в Китае
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 июня

Профсоюз Антонова оспорил передачу госпредприятия в управление Укроборонпрома

Профсоюз Антонова оспорил передачу госпредприятия в управление Укроборонпрома
Обновлено 12:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Укроборонпром
Профсоюз ГП "Антонов" обратился в Окружной административный суд Киева с иском об отмене постановления Кабмина Арсения Яценюка от 31.03.2015 года №269, которым госпредприятие было передано в управление концерна Укроборонпром.

Профсоюз государственного авиастроительного предприятия "Антонов" (Киев) обратился в Окружной административный суд Киева с иском об отмене постановления Кабинета министров Украины №269 от 31 марта 2015 года о передаче предприятия в управление концерна "Укроборонпром", сообщается на сайте юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" в понедельник.

По мнению профсоюза, указанное постановление нарушает его права и было принято с грубым нарушением Конституции, законов Украины "О Кабинете министров Украины", "О защите экономической конкуренции" и "О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности ".

В иске профсоюза также отмечается, что передача в 2015 году целостного имущественного комплекса "Антонова" из сферы управления Минэкономразвития в управление "Укроборонпрома" имело крайне негативные последствия, что соответствующим образом отразилось на результатах хозяйственной деятельности предприятия.

"В условиях потери традиционных рынков сбыта и многолетнего отсутствия государственных заказов на разработку и строительство самолетов, "Укроборонпром" в течение пяти лет фактически не предоставил ГП "Антонов" никакой помощи. Зато теперь концерн во главе с Айваросом Абромавичусом является лишней надстройкой, на содержание которой "Антонов" несет значительные дополнительные расходы", - подчеркивается в сообщении.

По данным компании, на содержание "Укроборонпрома" в 2018-2020 годах "Антонов" перечислил взносы на сумму 122 млн грн. Еще 74 млн грн в 2015-2019 годах "Антонов" по указанию госконцерна перечислил в качестве финпомощи другим предприятиям-участникам концерна.

Как сообщалось, 9 июня 2020 года "Укроборонпром" решил прекратить полномочия президента госпредприятия "Антонов" Александра Донца.

Окружной административный суд Киева 15 июня приостановил действие решения генерального директора госконцерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса от 9 июня 2020 года об увольнении президента "Антонова" Александра Донца.

Пытаются прекратить деятельность авиапредприятия: "Антонов" обвинил "Укроборонпром"

Вслед за этим руководство "Укроборонпрома" приняло решение о прекращении полномочий Александра Донца в качестве президента ГП "Антонов" с 15 июня.

Первичная организация Профсоюза авиастроителей Украины на ГП "Антонов" зарегистрирована в 2000 году и входит в состав Профсоюза авиастроителей Украины.

Юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры" обслуживает "Антонов" с 1998 года.

Кабинет министров Украины постановлением Кабмина №269 от 31 марта 2015 года передал госпредприятие (ГП) "Антонов" (Киев) из состава ГАК "Антонов" в состав госконцерна "Укроборонпром". Ранее "Антонов" входил в сферу управления Министерства экономразвития и торговли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укроборонпром, Антонов, Айварос Абромавичус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "И мы пойдем в церковь": Леся Никитюк может породниться с Михаилом Поплавским
02 Арестован сын конкурента Лукашенко на президентских выборах
03 Грозовые дожди накроют всю Украину, местами град: погода на неделю, карта
04 Метеорологи "наглядно" показали изменение климата
05 "Объявление войны": в Ливии отреагировали на заявление президента Египта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине снизилась суточная заболеваемость Covid-19
В Украине сократилось число новых случаев коронавируса
За сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ООС
За сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ООС
СБУ рассекретила детали аварии на Чернобыльской АЭС
СБУ рассекретила детали аварии на Чернобыльской АЭС
Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились архивными фотографиями со своими отцами
Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились архивными фотографиями со своими отцами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь