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В УЗ возобновляют питание в пассажирских поездах: детали

В УЗ возобновляют питание в пассажирских поездах: детали
16:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: УЗ
В УЗ уже возобновили продажу кондитерских изделий, воды и других холодных напитков в поездах дальнего следования. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, во время поездки скоростными поездами "Интерсити+" и "Интерсити" пассажиры могут купить не только питьевую воду, холодные напитки, но и продукты питания в индивидуальной упаковке, готовые блюда, которые предварительно расфасованы в плотно закрытую тару и не требуют нагрева.

При этом УЗ отмечает, что пассажиры должны соблюдать безопасную дистанцию – в вагоне-буфете могут пребывать не более двух людей. Разносная торговля с мобильного тележки представителями кейтеринговой компании и доставка заказа из вагона-буфета на место пока не осуществляются.

Реализация продуктов питания в скоростных поездах осуществляется на основании агентского договора с ООО "Вог Кафе".

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Реализация продуктов питания в пассажирских поездах стало возможным благодаря постановлению Министерства здравоохранения №39 от 3 июля 2020 года "О внесении изменений во Временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при организации ж/д перевозок в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID- 19)".

Как сообщалось, сегодня Украиной был подписан меморандум и кредитное соглашение с ЕС о получении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом заявил Денис Шмыгаль в Телеграм.

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Украина, Питание, Укрзализныця, Поезд, УЗ.

Автор:

Телеграф
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