Все дело в Трампе: Microsoft не будет покупать TikTok

Американская корпорация Microsoft поставила на паузу переговоры о покупке китайской соцсети TikTok.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Отмечается, что на данное решение повлияли слова главы Белого дома Дональда Трампа, заявившего о возможности запрета социальной сети.
Известно, что TikTok разработан и принадлежит китайской компании ByteDance.
Издание информирует, что Microsoft возобновит переговоры в случае, если администрация американского президента объяснит свою позицию по соцсети.
Напомним, президент США Дональд Трамп собирался запретить TikTok на территории США в субботу 1 августа, но пока этого не сделал.
В прошлом месяце руководство Amazon попросило сотрудников удалить из устройств TikTok, но потом передумало.