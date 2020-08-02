Все дело в Трампе: Microsoft не будет покупать TikTok

СМИ сообщают, что компания Microsoft приостановила переговоры с TikTok .

Американская корпорация Microsoft поставила на паузу переговоры о покупке китайской соцсети TikTok.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что на данное решение повлияли слова главы Белого дома Дональда Трампа, заявившего о возможности запрета социальной сети.

Известно, что TikTok разработан и принадлежит китайской компании ByteDance.

Издание информирует, что Microsoft возобновит переговоры в случае, если администрация американского президента объяснит свою позицию по соцсети.

Напомним, президент США Дональд Трамп собирался запретить TikTok на территории США в субботу 1 августа, но пока этого не сделал.

В прошлом месяце руководство Amazon попросило сотрудников удалить из устройств TikTok, но потом передумало.