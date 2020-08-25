В УЗ запустили еще один региональный поезд: детали

"С 28 августа Укрзализныця запускает новый региональный поезд №828/827 Кривой Рог - Днепр.
Поезд будет курсировать ежедневно, кроме субботы.
Из Кривого Рога поезд будет отправляться в 6:43 и прибывать в Днепр в 09:20.
Отправление из Днепра в 18:20 и прибытие в Кривой Рог в 21:25.
Поезд будет останавливаться на станциях Верховцево и Каменское-Пассажирское", - говорится в сообщении.
Также напоминают, что обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты.
Также сообщалось, что министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины хочет в 2021 году увеличить финансирование Зоны отчуждения.