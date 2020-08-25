В УЗ запустили еще один региональный поезд: детали

В Украине, с 28 августа будет курсировать региональный поезд Кривой Рог - Днепр, который будет работать ежедневно кроме субботы. Об этом сообщили в АО "Укрзализныця".

"С 28 августа Укрзализныця запускает новый региональный поезд №828/827 Кривой Рог - Днепр.

Поезд будет курсировать ежедневно, кроме субботы.

Из Кривого Рога поезд будет отправляться в 6:43 и прибывать в Днепр в 09:20.

Отправление из Днепра в 18:20 и прибытие в Кривой Рог в 21:25.

Поезд будет останавливаться на станциях Верховцево и Каменское-Пассажирское", - говорится в сообщении.

Также напоминают, что обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты.

Также сообщалось, что министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины хочет в 2021 году увеличить финансирование Зоны отчуждения.