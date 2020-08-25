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В УЗ запустили еще один региональный поезд: детали

В УЗ запустили еще один региональный поезд: детали
Обновлено 17:52 Сегодня Телеграф
В Украине, с 28 августа будет курсировать региональный поезд Кривой Рог - Днепр, который будет работать ежедневно кроме субботы. Об этом сообщили в АО "Укрзализныця".

"С 28 августа Укрзализныця запускает новый региональный поезд №828/827 Кривой Рог - Днепр.

Поезд будет курсировать ежедневно, кроме субботы.

Из Кривого Рога поезд будет отправляться в 6:43 и прибывать в Днепр в 09:20.

Отправление из Днепра в 18:20 и прибытие в Кривой Рог в 21:25.

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Поезд будет останавливаться на станциях Верховцево и Каменское-Пассажирское", - говорится в сообщении. 

Также напоминают, что обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты.

Также сообщалось, что министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины хочет в 2021 году увеличить финансирование Зоны отчуждения. 

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Все по теме:

Украина, Укрзализныця, УЗ.

Автор:

Телеграф
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