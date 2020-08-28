УЗ: с сентября в Украине запустят новый поезд

УЗ назначила с 10 сентября новый поезд Харьков - Трускавец. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"УЗ назначила новый поезд № 21/22 Харьков - Трускавец.

Поезд будет курсировать с 10 сентября 2020 года по 22 октября, соединит Слобожанщину с курортами Львовской области и поможет украинцам расширять географию путешествий", - говорится в сообщении.

Так, из Харькова поезд будет отправляться через день по четным числам с 10 сентября в 20:15 и прибывать в Трускавец в 14:33.

Отправление из Трускавца через день по нечетным числам с 11 сентября в 16:00 и прибытие в Харьков в 10:47.

"Поезд будет следовать через станции Сумы, Киев, Винница, Хмельницкий, Тернополь и Львов.

В составе поезда 10 вагонов: 8 купейных и 2 СВ. С 22 октября график поезда изменится, о чем УЗ проинформирует пассажиров дополнительно", - добавили в сообщении.

Ранее, в Кабмине ожидают получить второй транш от МВФ до конца текущего года.