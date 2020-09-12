Дания поддержала заявления Германии относительно возможной остановки строительства "Северного потока 2"

Об этом сообщает телерадиокомпания DR.
Также она призвала возобновить международную дискуссию по этому вопросу,
"Я не думаю, что мы должны становиться зависимыми от российского газа, поэтому я думаю, что будет хорошо, если мы сможем возобновить дискуссию о нем", — заявила она.
Премьер Дании также добавила, что всегда выступала против проекта.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что завершение строительства Nord Stream 2 может быть связано с полноценным расследованием Россией возможного отравления Алексея Навального.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в отношении проекта газопровода "Nord Stream 2" могут быть введены санкции в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.