"Эпицентр" прояснил, как собирается работать на выходных в карантин

В связи с введенным 11 ноября "карантином выходного дня", который предусматривает закрытие всех магазитов, кроме продуктовых прекратить свою работу должна была сеть магазинов "Эпицентр". Тем не менее в компании пока не собираются прекращать работу и уже разъяснили, как будут работать на выходных.

Об этом сообщили в Фейсбуке Эпицентр К.

В сети магазинов отметили, что были введены беспрецедентные меры безопасности в торговых сетях "Эпицентр" и "Новая линия", и делается все для того, чтобы люди чувствовали себя безопасно.

Во время карантина выходного дня сети "Эпицентр" и "Новая линия" будут продавать исключительно жизненноважные товары разрешенные постановлением КМУ "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 г." № 641, к которым относятся продукты питания, средства гигиены, лекарственные средства и товары медицинского назначения, а также ветеринарные препараты и корма.

Стоит напомнить, что так же "Эпицентр" работал и на карантине весной, когда все остальные магазины были закрыты.

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