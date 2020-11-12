"Эпицентр" заявил о "72-часовой пятнице" во время карантина выходного дня

На введение карантина выходного дня торговая сеть "Эпицентр" отреагировала объявлением о введении 72-часовой рабочей пятницы.

В сети это сообщение вызвало активное обсуждение.

На своей странице в соцсети Facebook компания написала: "Продукты у нас есть, товары медицинского назначения, лекарства - есть, корм для животных есть. Завозим топливо". Пост завершили три смеющихся смайлика.

Пользователи отреагировали мгновенно, кто-то воспринял как шутку, кто-то как насмешку над решеием правительства и остальным бизнесом, которому придется останавливаться в выходные дни полностью.

Люди активно и комментировали, и делали перепосты, сопровождая своими рассуждениями. Среди них, к примеру, мнение, что так себя вести суть может благодаря своему владельцу - действующему депутату ВР Александру Гереге.

Нашлись и те, кто сравнил СММ "Эпицентра" с "успехами" пресс-секретаря президента Юлии Мендель, которая недавно написала неудачный пост, связанный с болезнью своего шефа.

Тем временем, на официальном сайте торговой сети пока нет ни опровержения информации о том, что "Эпицентр" будет работать на выходных в обход решения правительства, ни подтверждения.

Весной, когда по всей стране был объявлен полный локдаун, "Эпицентр" продолжал работать, объясняя это тем, что в магазинах сети продаются и продукты питания, и защитные маски, которыми в тот период торговать было можно. Но на этот раз правительство уточнило, что под такие товары должно быть отдано более 60% площадей, только в этом случае магазин может не закрываться в выходные.

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