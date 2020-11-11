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Стало известно, будет ли "Эпицентр" работать на выходных в карантин

Стало известно, будет ли "Эпицентр" работать на выходных в карантин
16:51 Сегодня Телеграф

Каратин выходного дня, на который дал добро Кабмин в среду, 11 ноября, предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продуктовых. Выполнить это требование придется и сети магазинов "Эпицентр".

На этом моменте акцентирует внимание Телеграм-канал Страна.UA.

В сообщении говорится, что по решению правительства на замке в субботу и воскресенье должны быть все магазины кроме продуктовых, а такими будут считаться те торговые "точки", где "не менее 60% торговых площадей занято под продукты - это условие Минздрава". Таким образом, будет вынужден остановить работу и "Эпицентр". 

Как известно,  магазины "Эпицентр" был единственными, кто умудрился работать весной, когда аналогичные сетевые строительные магазины были закрыты. Тогда руководство (а среди совладельцев народный депутат Александр Герега) настаивало, что кроме прочих товаров в их магазинах продаются и средства защиты, и продукты. При этом "Эпицентр" оказался замешан в скандале, связанной с реализацией защитных масок и костюмов, доставленных как гуманитарный груз из Китая. Самолет с ним встречал лично президент Владимир Зеленский. 

Также на днях журналист Михаил Ткач сообщал, что Александр Герега побывал в Офисе президента. Цель визита, который не афишировался, неизвестна, но очевидно, что он был предпринят накануне принятия решение о карантине выходного дня. 

Карантин выходного дня пока продлится до 30 ноября

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Все по теме:

Продукты, Кабмин, Магазины, Маски, Карантин, Эпицентр.

Автор:

Телеграф
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