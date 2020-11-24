Три раза пробить дно за 40 минут: киевлянин рассказал о работе "Эпицентра" на выходных

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01:37 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Сеть магазинов "Епицентр", которая ранее попала в скандал, когда отказывалась закрывать магазины в "карантин выходного дня" в очередной раз отличилась.

Об этом рассказал пользователь Фейсбука Леонид Григорьев, который и поделился своей историей, похода в "Епицентр" города Киев, во время карантина.

По его словам, вечером он сделал онлайн заказ, а уже 23 ноября поехал забирать его.

Сперва в холе он увидел толпу людей, около 45-50 человек, которые также пришли за своими заказами. В это же время в центре стоял парень и проверял граждан на высокую температуру.

"Как потом эти люди и сказали, нужно взять талончик, Талончик мать его, электронной очереди то есть, не порядок живой очереди (пришел, сказал номер заказа и тебе его вынесли, а пришел и жди пока его еще 20 минут будут искать по электронной очереди", - рассказал Леонид.

Стоит отметить, что когда мужчина пришел к терминалу, который должен был выдавать талоны, там закончилась бумага.

"Ок, есть номер на табло (запомнил, 185). Жду еще 20 минут. Называют номер, подхожу, выдают, оплата картой". - "Назовите номер заказа!", - "Что!? На**ена я вводил этот же номер заказа в терминале ???", - говорит мужчина, на что слышит ответ - "У вас нет талончика, надо сверить".

Читайте также в материале "Телеграфа": Активисты "Нацкорпуса" пытались бойкотировать работу "Епицентра" в Киеве.

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Украина, Карантин, Эпицентр, Карантин выходного дня.

Автор:

Телеграф
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