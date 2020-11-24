Три раза пробить дно за 40 минут: киевлянин рассказал о работе "Эпицентра" на выходных

Сеть магазинов "Епицентр", которая ранее попала в скандал, когда отказывалась закрывать магазины в "карантин выходного дня" в очередной раз отличилась.

Об этом рассказал пользователь Фейсбука Леонид Григорьев, который и поделился своей историей, похода в "Епицентр" города Киев, во время карантина.

По его словам, вечером он сделал онлайн заказ, а уже 23 ноября поехал забирать его.

Сперва в холе он увидел толпу людей, около 45-50 человек, которые также пришли за своими заказами. В это же время в центре стоял парень и проверял граждан на высокую температуру.

"Как потом эти люди и сказали, нужно взять талончик, Талончик мать его, электронной очереди то есть, не порядок живой очереди (пришел, сказал номер заказа и тебе его вынесли, а пришел и жди пока его еще 20 минут будут искать по электронной очереди", - рассказал Леонид.

Стоит отметить, что когда мужчина пришел к терминалу, который должен был выдавать талоны, там закончилась бумага.