"Эпицентр" дал заднюю с работой на выходных в карантин

В связи с введением "карантина выходного дня", который предусматривает закрытие всех магазитов, кроме продуктовых, сеть магазинов "Эпицентр" сперва решила саботировать решение Кабмина, но вскоре компания изменила свое решение и рассказала, как будет работать на выходных.

Об этом сообщили в Фейсбуке Эпицентр К.

По информации компании, на время действия локдауна "выходного дня" сеть магазинов "Эпицентр" будет работать только в онлайн режиме.

Выдача товаров будет осуществлятся исключительно в центрах выдачи заказов торговых центров.

В то время, как в будние дни, работа торговых центров сети будет продлена до 24:00 и продлится до последнего покупателя.

Стоит напомнить, что ранее на введение локдауна на выходных, торговая сеть "Эпицентр" отреагировала объявлением о введении 72-часовой рабочей пятницы.

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