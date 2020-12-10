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В работе Facebook произошел серьезный сбой

В работе Facebook произошел серьезный сбой
14:28 Сегодня Телеграф Фото: twitter

10 декабря в популярной соцсети Facebook случился серьезный сбой. Сервис Facebook Messenger некорректно работает в Украине и по всей Европе.

Об этом сообщает сервис "Downdetector".

Сбой начался примерно в 11:30 по киевскому времени.

Сбой задел пользователей в: Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландах, Чехии, Польши, Словакии, Венгрии, Литве, Греции, Болгарии и Румынии и Украины.

Проблемы связаны с отправкой и получением сообщений. Треть пользователей жалуются на проблемы с подключением к серверу. А 10% сообщили, что не могут залогиниться в Facebook Messenger.

Карта стран Европы, где были зафиксированные сбои в работе Facebook Messenger

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Все по теме:

Facebook, Работа, Соцсети, Сбой, Facebook Messenger.

Автор:

Телеграф
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