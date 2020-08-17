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Два в одном: Facebook объединяет чаты в Instagram и Messenger
Два в одном: Facebook объединяет чаты в Instagram и Messenger

Два в одном: Facebook объединяет чаты в Instagram и Messenger

Два в одном: Facebook объединяет чаты в Instagram и Messenger
14:30 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания Facebook начала процесс объединения всех своих существующих мессенджеров.

Информация о таком желании компании появилась еще в прошлом году, и теперь Facebook начала осуществлять свое решение.

Некоторые пользователи приложений уже начали получать функцию общего чата в Instagram и Messenger. В описании к обновлению сказано, отныне пользователи могут обмениваться сообщениями в новом формате.

Также, новый способ получит цветной вид чатов, больше вариантов смайликов, функцию смахивания для ответа, и, плюс ко всему, общий чат с друзьями, которые используют Facebook. 

Еще из нового стоит обратить внимание на логотип Facebook Messenger, вместо привычного значка DM в правом верхнем углу Instagram.

Увы, когда данная функция появится у всех — пока неизвестно. Видимо, Facebook пока только тестирует такую возможность.

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Напомним, ранее компания Facebook представила новую функцию в Instagram - Reels, которая должна стать конкурентом для приложения TikTok. Пользователи Instagram теперь смогут записывать 15-секундные видео с дополнительными аудиоэффектами.

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Facebook, Instagram, Технологии, Техно.

Автор:

Телеграф
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