В Украине уже весной рассчитывают возобновить авиаперелеты в прежнем режиме: направления

"Международные авиалинии Украины" планируют возобновить оригинальные маршруты весной следующего года.

Как сообщает пресс-служба "МАУ", возобновление рейсов запланировано на 28 марта 2021 года.

Отмечается, что внутри страны рейсы будут совершаться в Херсон, Львов, Харьков, Одессу, Днепр, Ивано-Франковск и Запорожье.

"МАУ" также готовит к возобновлению полетов по 43 международным маршрутам, в том числе в Лондон, Париж, Нью-Йорк, Рим Берлин, Тбилиси и другие.

Отметим, что ранее о неуместности закрытия авиасообщения заявлял МИД Украины. Глава ведомства Дмитрий Кулеба заявлял, что локдаун не должен помешать украинцам отдохнуть за границей.

Впрочем, по мнению инфекциониста Алексея Галимского, отправляться сейчас в отпуск за границу нежелательно. По его словам, на новогодние праздники стоит ограничить себя от лишних контактов.