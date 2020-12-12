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В Украине уже весной рассчитывают возобновить авиаперелеты в прежнем режиме: направления

В Украине уже весной рассчитывают возобновить авиаперелеты в прежнем режиме: направления
01:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

"Международные авиалинии Украины" планируют возобновить оригинальные маршруты весной следующего года. 

Как сообщает пресс-служба "МАУ", возобновление рейсов запланировано на 28 марта 2021 года.

Отмечается, что внутри страны рейсы будут совершаться в Херсон, Львов, Харьков, Одессу, Днепр, Ивано-Франковск и Запорожье. 

"МАУ" также готовит к возобновлению полетов по 43 международным маршрутам, в том числе в Лондон, Париж, Нью-Йорк, Рим Берлин, Тбилиси и другие. 

Отметим, что ранее о неуместности закрытия авиасообщения заявлял МИД Украины. Глава ведомства Дмитрий Кулеба заявлял, что локдаун не должен помешать украинцам отдохнуть за границей. 

Впрочем, по мнению инфекциониста Алексея Галимского, отправляться сейчас в отпуск за границу нежелательно. По его словам, на новогодние праздники стоит ограничить себя от лишних контактов. 

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Все по теме:

МАУ, Коронавирус, Авиасообщение, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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