Как праздновать Новый год в разгар пандемии коронавируса: советы эпидемиолога

Учитывая неутешительную статистику по коронавирусу в Украине, не стоит оправляться за границу на Новый год.

Такое мнение в эфире Obozrevatel TV высказал инфекционист Алексей Галимский. Он советует стараться уберечь себя от лишних контактов в новогодние праздники.

"Чем больше вы в такой ситуации путешествуете, чем больше делаете пересадок, остановок, чем больше у вас контактов, тем больше риск", – подчеркнул он.

Как альтернативный вариант для тех, кому все же не сидится на одном месте, врач предложил отметить Новый год на даче.

"Я бы посоветовал праздновать Новый год у себя в селе на даче, если уж хочется путешествий", – сказал Галимский, отметив, что сейчас такое время, что "и в магазин опасно ходить, а не то, чтобы куда-то путешествовать".

Идеальным местом для празднования Нового года доктор назвал то, где можно находиться в изоляции, хотя бы относительной.

Как сообщал "Телеграф", ранее Минздрав заподозрили в манипуляции данными по наличию свободных коек с кислородом для больных коронавирусом.