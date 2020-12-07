Скачать
Понедельник, 07.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Главные события недели: отмена карантина выходного дня, протесты под Радой, ультиматум Пашиняну
Главные события недели: отмена карантина выходного дня, протесты под Радой, ультиматум Пашиняну
Все заявления в ТКГ – информационный шум: Цимбалюк рассказал, чего Россия хочет от Зеленского
Все заявления в ТКГ – информационный шум: Цимбалюк рассказал, чего Россия хочет от Зеленского
Какой праздник 7 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 7 декабря: народные приметы и запреты
Ливерпуль не заметил Вулверхэмптон: обзор разгрома (видео)
Ливерпуль не заметил Вулверхэмптон: обзор разгрома (видео)

Как праздновать Новый год в разгар пандемии коронавируса: советы эпидемиолога

Как праздновать Новый год в разгар пандемии коронавируса: советы эпидемиолога
05:34 Сегодня Телеграф фото: ТСН

Учитывая неутешительную статистику по коронавирусу в Украине, не стоит оправляться за границу на Новый год.

Такое мнение в эфире Obozrevatel TV высказал инфекционист Алексей Галимский. Он советует стараться уберечь себя от лишних контактов в новогодние праздники.

"Чем больше вы в такой ситуации путешествуете, чем больше делаете пересадок, остановок, чем больше у вас контактов, тем больше риск", – подчеркнул он.

Горнолыжные курорты Европы планируют закрыть на праздники, а что с отдыхом в Карпатах?

Как альтернативный вариант для тех, кому все же не сидится на одном месте, врач предложил отметить Новый год на даче.

"Я бы посоветовал праздновать Новый год у себя в селе на даче, если уж хочется путешествий", – сказал Галимский, отметив, что сейчас такое время, что "и в магазин опасно ходить, а не то, чтобы куда-то путешествовать".

Идеальным местом для празднования Нового года доктор назвал то, где можно находиться в изоляции, хотя бы относительной.

Как сообщал "Телеграф", ранее Минздрав заподозрили в манипуляции данными по наличию свободных коек с кислородом для больных коронавирусом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новый год, Празднование, Коронавирус, Covid-19, Алексей Галимский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Киеве полицейские посреди ночи ворвались в клуб, который был закрыт на карантин (фото, видео)
02 Выборы мэра Кривого Рога: появились результаты экзитполов
03 Оккупанты объявили о решении проблем с водой в Крыму, но их план может провалиться
04 Мужчина обстрелял подростка в Николаеве: стало известно, из-за чего у них возник конфликт (видео)
05 Потрясающий удар Сона и рекордный гол Кейна - в обзоре матча Тоттенхэм - Арсенал (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве полицейские посреди ночи ворвались в клуб, который был закрыт на карантин (фото, видео)
В Киеве полицейские посреди ночи ворвались в клуб, который был закрыт на карантин (фото, видео)
Неуправляемая машина вылетела на тротуар: в Киеве таксист умер прямо за рулем (фото)
Неуправляемая машина вылетела на тротуар: в Киеве таксист умер прямо за рулем (фото)
Итоги дня 6 декабря: День ВСУ, протесты в Молдове, второй тур выборов в Кривом Роге
Итоги дня 6 декабря: День ВСУ, протесты в Молдове, второй тур выборов в Кривом Роге
У астрономов появился самый детальный снимок пятна на Солнце (фото)
У астрономов появился самый детальный снимок пятна на Солнце (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь