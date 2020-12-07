Локдаун в Украине: запретят ли поездки за границу

МИД Украины считает неуместным запрещать въезд за границу, а также закрывать аэропорты в случае введения локдауна.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

"Есть разные сценарии. Но моя позиция как министра иностранных дел заключается в том, что в случае введение локдауна я считаю нецелесообразным вводить запрет на въезд иностранцев в Украину и закрывать аэропорты, как мы делали это весной", - сказал министр.

Дмитрий Кулеба также считает, что локдаун не станет угрозой для отдыха украинцев за границей.

"Весной вируса в стране еще не было, и задача была в том, чтобы перекрыть каналы его возможного попадания на территорию Украины. Тогда имело смысл закрытия аэропортов и запрет на въезд иностранцев. Сейчас ситуация отличается. Вирус уже внутри страны, как и во всех других странах. Устанавливать запрет на въезд считаю неуместным, и во время дискуссий о локдауне буду отстаивать эту позицию. Моя позиция как министра иностранных дел — закрывать границы или ограничивать авиасообщение сейчас нецелесообразно. И сейчас локдаун зарубежному отдыху не грозит".

Министр Кулеба добавил, что решение по ужесточению карантина будет коллегиально приниматься всем Кабмином.

"Локдаун – это то решение, которое правительство должно принимать коллегиально, поэтому, безусловно, будем искать максимально сбалансированное решение".

Напомним, вчера 6 декабря, стало известно, что в декабре локдаун вводить точно не будут.

Отметим, что сегодня 7 декабря, впервые за долгое время, зафиксировали 8641 новый случай COVID-19.