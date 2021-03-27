"Мы ежедневно мониторим информацию о здоровье сотрудников компании", – Сергей Скрипников, заместитель генерального директора Vodafone Украина

Пандемия коронавируса кардинально изменила жизнь каждого жителя планеты Земля. И едва ли не самый болезненный удар карантинных ограничений пришелся на бизнес всех масштабов – от мелких частных предприятий до глобальных компаний. Но, несмотря на все сложности, бизнес не сдается без боя и ежедневно ищет пути решения тех или иных проблем, вызванных карантином. "Телеграф" решил узнать больше об этих решениях из первых уст. С этой целью мы запускаем спецпроект #БизнесТелеграф, в котором наши журналисты вместе с успешными бизнесменами и топ-менеджерами будут обсуждать механизмы преодоления кризиса и дальнейшего роста.

Первым нашим собеседником стал заместитель генерального директора компании Vodafone Украина Сергей Скрипников. Мы поговорили о подготовке к новой волне коронавируса – уже третьей по счету. Какие выводы сделаны за год работы в условиях карантина и как компаниям можно подготовиться к третьему удару пандемии? Эту тему "Телеграфу" и прокомментировал Сергей Скрипников.

– Как изменилась ваша отрасль и ваша компания за год работы в условиях корона-кризиса и карантина – как сменились тренды?

– У нас уже давно действует электронный документооборот, система электронного согласования, сотрудники уже были обеспечены виртуальными рабочими местами с полностью защищенным доступом. Это дало высокую устойчивость компании и высокую адаптивность.

При объявлении первого карантина в марте 2020 г. компания в течение нескольких дней перевела более 80% сотрудников на режим работы вне офиса. Бизнес-процессы не пострадали. Сотрудникам доступно неограниченное количество дней для удаленной работы, при этом мы не закрываем офисы – каждая команда организовывает работу, исходя из особенностей взаимодействия, функционала, текущих задач. Сейчас мы окончательно диджитализировались.

Big data аналитика для CRM и привлечения новых клиентов, инструменты для электронного взаимодействия – все больше руководителей предприятий видят в этом уже не модные фишки, а реальные рабочие инструменты. Спрос на наши цифровые услуги увеличился почти вдвое, поток электронного документооборота за это время возрос в разы. Эта тенденция – общая для всего украинского бизнеса сейчас.

– Сейчас все чаще говорят о приближении 3-й волны коронавируса. Готовится ли к ней ваша компания и если да, то как?

– В принятии решений мы ориентируемся на картину в компании: на ежедневной основе со всех подразделений стекается информация о здоровье сотрудников, мониторится картина заболеваемости по компании. "Здоровье" компании не должно противопоставляться здоровью сотрудников. В этом балансе мы работаем уже год.

– Исходя из полученного за этот сложный год опыта, какие прикладные советы вы бы дали топ-менеджерам украинских компаний для работы в 2021 году?

– Наши бизнес-процессы ориентированы на результат. Поэтому в нашем случае контроль сотрудников – это не "отсидка" рабочего времени на рабочем месте, пусть и виртуальном, а выполнение задач. И эта гипотеза подтверждается результатами: благодаря качественному контролю компания вышла в лидеры по скорости мобильного интернета во второй половине 2020 года согласно тестам Ookla.

В качестве совета – стоит искать возможности в том, что происходит вокруг. Так, наша компания во время карантина открыла совершенно новое для себя направление: онлайн-образование в области аналитики big data, где видим растущий спрос на кадры. Мы запустили онлайн-школу в разгар карантина и увидели заинтересованность всех участников процесса – и работодателей, и студентов, и компании с незакрытыми вакансиями аналитиков.