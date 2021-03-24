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Помощь бизнесу в Украине не работает должным образом: эксперт объяснил, что не так с "карантинными" выплатами

Помощь бизнесу в Украине не работает должным образом: эксперт объяснил, что не так с "карантинными" выплатами
Обновлено 16:25 Сегодня Телеграф

В среду, 24 марта, стало известно, что украинские медики за прошедшие сутки зарегистрировали 14 174 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Был зафиксирован рекордный показатель смертности – 342 человека. Академик НАН Украины Сергей Комисаренко уверен, что в стране нужно вводить полный карантин. Власть обещает компенсировать предпринимателям убытки от последствий локдауна. Но пока дальше обещаний дело не идет.

Какая помощь и как срочно нужна малому и среднему бизнесу, которые страдают от карантинных ограничений? Своим мнением с "Телеграфом" поделился директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

"Помощь должна начать начисляться, как только государство принимает решение об ограничении деятельности предпринимателей. Сейчас такие решения принимает местная власть, но и государство не должно оставаться в стороне, – уверен Илья Несходовский. – Есть как прямые ограничения – запрет деятельности, так и непрямые – к примеру, ограничения на перевозку пассажиров в транспорте. Помощь, подчеркиваю, должна предоставляться практически сразу поле того, как предприниматель вынужденно приостанавливает свою деятельность. Ведь представители малого и среднего бизнеса существенно теряют от карантинных ограничений. Это не экономическая и или рыночная ситуация, это – решения чиновников. Которые должны компенсировать бизнесу хотя бы часть потерь".

По мнению эксперта, при запрете деятельности предпринимателей, государство не должно брать с них единый социальный взнос (ЕСВ), компенсировать зарплату хотя бы на ее минимальном уровне, помочь решить вопрос с арендной платой (или отменить, или сделать ее минимальной).

"Выплаты предпринимателям по 8 тысяч гривен – не та компенсация потерь, которые они понесли из-за ограничения. Но хоть какая-то помощь. Правда, научных подходов для обоснования именно такой суммы нет, – подчеркивает Илья Несходовский. – По некоторым данным, взяли размер реального прожиточного минимума (более 5 тыс. грн), добавили 60% – и вышли на те самые 8 тыс. грн, которые и в прошлом году получали некоторые предприниматели".

Эксперт напоминает заявление президента, что государство готово добавлять из госбюджета такую же сумму компенсаций, которую готовы предоставить местные бюджеты.

"Правда, парламент сейчас на карантине. И не совсем понятно, когда смогут принять соответствующее законодательное решение. Возможно, используют средства из резервного фонда, как делается во время чрезвычайных ситуаций – пожаров, наводнений. Ведь "красна зона карантина" – стихийное бедствие, которое нельзя предусмотреть. И государство должно помогать, не перекладывая все траты на местные бюджеты", – резюмирует Илья Несходовский.

К слову, экс-заместитель министра внутренних дел Украины, бывший губернатор Закарпатья и Луганщины, народный депутат Верховной Рады 6-го и 7-го созывов Геннадий Москаль заявил "Телеграфу", что центральная власть не хочет вводить всеукраинский локдаун, потому что президента заботит только личный рейтинг.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Карантин в Украине, Помощь бизнесу, Илья Несходовский.
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