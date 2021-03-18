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Четверг, 18.03.2021
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"Власть не хочет вводить локдаун, потому что президента заботит только личный рейтинг", - Геннадий Москаль

"Власть не хочет вводить локдаун, потому что президента заботит только личный рейтинг", - Геннадий Москаль
Обновлено 17:36 Сегодня Телеграф

В Украине на утро четверга, 18 марта, зарегистрировали 15 053 случая заболевания коронавирусом. Этот суточный показатель заболеваемости побил трехмесячный рекорд. Уже известно, что Львов с пятницы, 19 марта, уходит более чем на неделю на жесткий карантин. А в Киеве с 00:00 субботы, 20 марта, вводятся жестокие карантинные ограничения сроком на три недели.

Не исключено введение локдауна по всей стране. Зачем он нужен, что важно учесть при его введении и почему власти все еще не приняли решение? Своим мнением с "Телеграфом" поделился экс-заместитель министра внутренних дел Украины, бывший губернатор Закапатья и Луганщины, народный депутат Верховной Рады 6-го и 7-го созывов Геннадий Москаль.

"Центральная власть не хочет вводить всеукраинский локдаун по простой причине – у нашего президента нет других забот, кроме как о личном рейтинге. Люди заболевают, умирают, но президент и правительство только оглашают статистику, делают какие-то заявления. И максимально стараются перебросить все проблемы на местную власть. Мол, пусть городские, областные власти что-то там вводят-ужесточают. А мы тут как бы останемся "белыми и пушистыми". Но так не получится. Как и не получится не обрушить рейтинг при внедрении карантинных мер. Опыт всех стран, включая наших соседей – Венгрии, Польши, Румынии, говорит об этом. Да, будет много недовольных. Особенно среди мелкого и среднего бизнеса. Бары, рестораны, кафе, бассейны, косметические салоны и так далее. Но это – неизбежно. И чем дольше у нас медлят, тем хуже будет ситуация", – подчеркивает Геннадий Москаль.

Он обращает внимание, что многие страны ужесточают карантинные ограничения, вводят комендантский час, патрули, закрывают границы.

"У нас пока этого нет, хотя ситуация стремительно ухудшается. Я считаю, что локдаун следует вводить как можно быстрее. Но при этом поддерживать тех, по кому приходится основой удар. Кто несет потери в бизнесе, кто вообще потерял работу. Как делают все цивилизованные страны. Пособия, одноразовые выплаты, освобождение от налогов, штрафных санкций, кредитные каникулы. Всё то, с помощью чего можно хоть как-то компенсировать потери, – отмечает Геннадий Москаль. – К сожалению, у нас ни реальный карантин – один для всех – не вводят, ни коммуникации толковой с населением не проводят, ни вакцинации провести не могут. Центральная власть боится брать ответственность на себя. А если она боится это делать – какая же она власть?"

Ранее эксперты рассказали "Телеграфу", какие предыдущие ошибки власть должна учесть, вводя новые карантинные ограничения в Украине.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Геннадий Москаль, Владимир Зеленский, Карантин в Украине, Локдаун.
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