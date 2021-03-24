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Среда, 24.03.2021
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Украина второй день подряд бьет суточный рекорд смертности от COVID-19 с начала пандемии

Украина второй день подряд бьет суточный рекорд смертности от COVID-19 с начала пандемии
Обновлено 08:28 Сегодня Телеграф

Украинские медики за прошедшие сутки зарегистрировали 14 174 новых случая заболевания на коронавирус. Был зафиксирован рекордный показатель смертности - 342 человека, при том, что днем ранее этот показатель составил 333.

Об этом 24 марта сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Согласно его данным, за сутки в стране:

  • 5438 человек были госпитализированы,
  • умерли 342 человека,
  • вылечились 7386 пациентов,
  • ПЦР тестов провели 52196.

В свою очередь, с момента первого заражения в Украине уже успели заразиться коронавирусом 1 579 906 человека, а выздоровели только 1 276 272, в то же время умерли более 30 тысяч.

Топ областей в Украине с самым высоким показателем заболеваемости за сутки:

  • в Киеве обнаружили 1300 новых случаев,
  • в Одесской области медики зарегистрировали 1177 пациентов с коронавирусом,
  • 994 человека заболели в Хмельницкой области,
  • на Львовщине 939 украинцев заразились COVID-19,
  • 813 граждан получили позитивный результат ковид-теста.

Стоит напомнить, что академик НАН Украины рассказал, нужно ли вводить локдаун в стране.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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