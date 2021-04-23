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"Новая почта" меняет график работы на майские праздники: что нужно знать

"Новая почта" меняет график работы на майские праздники: что нужно знать
Обновлено 14:30 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

"Новая почта" на майские праздники изменит график работы. 

Об этом пишет РБК-Украина

Сообщается, что на Пасху, 2 мая, НП не будет предоставлять услуги вовсе. В этот день не будут работать ни почтовые отделения, ни адресная доставка.  

На следующий после праздника день, 3 мая, отделения вернутся к работе, но по графику воскресенья. Этот режим индивидуален для каждого почтового отделения в украинских городах. 

Все остальные праздничные дни "Новая почта" будет работать как обычно. 

С графиком работы каждого из почтовых отделений можно ознакомиться здесь.

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Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, во сколько украинцам обойдется "пасхальная корзина".  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Новая почта, Пасха.
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