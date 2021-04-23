"Новая почта" меняет график работы на майские праздники: что нужно знать

"Новая почта" на майские праздники изменит график работы.

Об этом пишет РБК-Украина.

Сообщается, что на Пасху, 2 мая, НП не будет предоставлять услуги вовсе. В этот день не будут работать ни почтовые отделения, ни адресная доставка.

На следующий после праздника день, 3 мая, отделения вернутся к работе, но по графику воскресенья. Этот режим индивидуален для каждого почтового отделения в украинских городах.

Все остальные праздничные дни "Новая почта" будет работать как обычно.

С графиком работы каждого из почтовых отделений можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, во сколько украинцам обойдется "пасхальная корзина".