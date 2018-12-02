Энергоэффективность и ОСМД: ЕС выделит €4 миллиона на новый проект

Новости Бизнеса: Программа развития ООН запускает в Украине двухлетний проект по созданию новых ОСМД для внедрения энергоэффективных мероприятий.

Во время пресс-конференции вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что Европейский Союз и Программа развития ООН (ПР ООН) запускают двухлетний проект "Объединения совладельцев домов для внедрения устойчивых энергоэффективных решений".

"Этот проект ориентирован на собственников многоквартирных домов и уменьшение потребления электроэнергии. При подготовке к созданию таких новых ОСМД мы будем говорить о том, что сразу нужно готовить маршрутную карту по внедрению энергоэффективных мероприятий", - сказал Зубко.

Он сообщил, что в Украине нуждаются в модернизации примерно 165 тысяч многоквартирных домов, 33 тысячи уже объединены в ОСМД и могут проводить модернизацию, в частности энергоэффективные решения.

По словам Зубко, жилой сектор в Украине потребляет 34% (18 млрд кубов газа ежегодно) всей энергии, а благодаря энергоэффективным мероприятиям такое потребление можно сократить минимум вдвое.

Директор ПР ООН в Украине Янтомас Химстра сообщил, что жилищный сектор Украины является энергетически неэффективным.

"Чтобы поддержать устойчивое развитие городов и общин, а также удовлетворить потребность людей в качественном жилье ПР ООН начинает внедрение нового проекта, задача которого - мобилизовать совладельцев многоквартирных зданий в Украине и помочь им значительно улучшить энергоэффективность зданий", - добавил Химстра.

Руководитель Программы сотрудничества Представительства ЕС в Украине Штефан Шлейнинг сообщил, что Европейский Союз поддерживает создание фонда энергоэффективности Украины.

"Мы верим, что программы фонда будут убеждать украинцев брать на себя большую ответственность за энергосбережение своих домов и помогать им уменьшать счета за энергозатраты. Несмотря на это, во всех регионах Украины запланировано проведение масштабной информационной кампании, которая имеет целью поддержку ОСМД", - отметил Шлейнинг.

Европейский Союз предоставляет финансирование в размере 4 млн евро в рамках Программы поддержки энергоэффективности в Украине. ПР ООН будет оказывать техническую помощь путем внедрения проекта "Объединения совладельцев домов для внедрения устойчивых энергоэффективных решений", который продлится два года. Минимум 2 тыс новых ОСМД будет создано и в общем 4 тыс ОСМД пройдут обучение по управлению энергоэффективными проектами.

Как сообщалось ранее, с 1 декабря в Украине украинские потребители начнут получать две платежки за электроэнергию— за поставку и за доставку. Разделение платежей вводят, чтобы сформировать рынок электроэнергии и снизить влияние монополистов. Энергоуслуги клиентам в Украине начнут оказывать две разные компании.