Бытовые потребители газа без счетчиков начали получать платежки с доначислениями

Новости Бизнеса: Клиенты облгазов, которые потребляли газ без счетчиков начали получать платежки с учетом накопившейся за 30 месяцев задолженности.

Коллегия судей Кассационного административного суда Верховного суда решением от 27 ноября отменила действие установленных Кабинетом министров Украины в 2016 году норм потребления газа для потребителей без счетчика, в соответствии с чем клиенты облгазсбытов начали получать платежки с учетом накопившейся за 30 месяцев задолженности.

Так, суд удовлетворил иск ПАО "Хмельницкгаз", входящего в группу "Региональная газовая компания" (РГК), к Кабинету министров Украины и отменил действие установленных им норм потребления газа без счетчика (постановления №203, 204 от 23 марта 2016 года).

Согласно отмененному постановлению правительства №206, такие нормы составляли 4,4 куб. м на одного человека для домохозяйства с газовой плитой, 7,1 куб. м – для домохозяйства с газовой плитой и водонагревателем, и 14 куб. м для домохозяйств с газовой плитой, водонагревателем и централизованным отоплением.

Позже, постановлением Кабмина № 609 от 18 августа 2017 года (среди прочего документом были внесены изменения в постановление № 203) нормы были установлены на уровне 3,3 куб. м, 5,4 куб. м, и 10,5 куб. м соответственно.

Документы, устанавливающие данные нормы, были признаны противоправными и недействительными в связи с нарушением регламента Кабинета министров при их утверждении. Речь идет, в частности, о "несоблюдении принципов государственной регуляторной политики (предсказуемости, плановости, обоснованности), отсутствии анализа регуляторного влияния акта, нарушении требований относительно обнародования регуляторного акта и документа, содержащего анализ его регуляторного влияния, отсутствии согласования акта с Государственной регуляторной службой Украины".

В связи с отменой данных норм, в действие вступило предыдущее постановление, согласно которому нормы были установлены на уровне 6 куб. м, 9 куб. м и 18 куб. м на одного человека в месяц соответственно.

В свою очередь пользователи соцсетей сообщают о поступлении им платежей с начислениями больших сумм задолженностей. Так, по данным некоторых из пользователей, доначисленные суммы, возникших в результате отмены судом постановлений, в некоторых случаях достигают 12,5 тыс. грн.

Соответствующие заявления об изменениях норм потребления газа сделали и в облгазсбутах (ПАО "Днепропетровскгаз", ПАО "Николаевгаз", ПАО "Криворожгаз"). В частности, там заявили, что в настоящее время расчеты ежемесячных объемов потребления для клиентов осуществляются уже с учетом решения Верховного суда.

"Что касается пересчета объемов потребления за предыдущие периоды, когда применялись ставшие нелегитимными заниженные нормы, то эта проблема требует урегулирования со стороны Кабинета министров, с учетом возникшей задолженности за потребленный, но не оплаченный газ. Механизм компенсации такой задолженности должен учитывать необоснованные потери, которые понесли участники рынка газа, в том числе потребители со счетчиками", – отмечено в официальном заявлении ПАО "Николаевгаз".