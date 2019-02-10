Порошенко назвал среднюю сумму монетизации субсидий домохозяйствам на оплату ЖКХ

Новости Бизнеса: Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже в марте 4 млн домохозяйств получат в рамках монетизации субсидий на услуги ЖКХ в среднем по 1,5 тысяч гривен.

Президент Украины, кандидат в президенты, Петр Порошенко заявил, что в рамках монетизации субсидий на услуги ЖКХ каждая семья уже в марте получит в среднем по 1,5 тыс. грн.

"Около 4 млн семей домохозяйств, наконец, уже за февраль месяц смогут в марте получить живые деньги. Эти выплаты будут составлять в среднем 1,5 тыс. грн на каждое домохозяйство", - сказал президент на всеукраинском форуме "Открытый диалог" в субботу в Киеве.

По словам президента, монетизация субсидий будет реализована уже в марте. Также он заявил, что Украина должна отказаться от импортного газа и нарастить собственную добычу

"Мы не должны покупать газ в России. Мы вообще должны не покупать импортный газ – должно хватить газа украинского. Я горжусь, что во время моего президентства за последние 5 лет Украина, наконец, спрыгнула с газовой иголки Кремля", - заявил П.Порошенко.

Он также призвал не верить "байками о газе" некоторых кандидатов в президенты, которые обещают сделать газ "вдвое дешевле, в четыре раза дешевле, в шесть раз дешевле, а то и бесплатный".

Напомним, с марта в Украине заработают два параллельных механизма монетизации субсидий, которые будут предусматривать и перечисление средств на счет потребителя, и выплату наличных денег. Будут перечислены средства за февраль. И в марте люди должны оплатить услуги за февраль. В марте будут работать два механизма. Новые хозяйства будут получать средства через Ощадбанк. Механизм, который заработает с марта, будет распространяться на те хозяйства, которые получили субсидии на текущий отопительный период - это более 3,7 млн домохозяйств, 70% - пенсионеры. По инициативе Президента был разработан альтернативный механизм, который предусматривает выплату денежных средств получателям.