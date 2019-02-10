Скачать
Воскресенье, 10.02.2019
Порошенко назвал среднюю сумму монетизации субсидий домохозяйствам на оплату ЖКХ
Порошенко назвал среднюю сумму монетизации субсидий домохозяйствам на оплату ЖКХ
Мангера исключили из состава депутатов &quot;Батькивщины&quot;
Мангера исключили из состава депутатов "Батькивщины"
Украинец Шелестюк вернется на ринг спустя полтора года
Украинец Шелестюк вернется на ринг спустя полтора года
Приметы на 10 февраля: что категорически нельзя делать в этот день
Приметы на 10 февраля: что категорически нельзя делать в этот день

Порошенко назвал среднюю сумму монетизации субсидий домохозяйствам на оплату ЖКХ

Порошенко назвал среднюю сумму монетизации субсидий домохозяйствам на оплату ЖКХ
10:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже в марте 4 млн домохозяйств получат в рамках монетизации субсидий на услуги ЖКХ в среднем по 1,5 тысяч гривен.

Президент Украины, кандидат в президенты, Петр Порошенко заявил, что в рамках монетизации субсидий на услуги ЖКХ каждая семья уже в марте получит в среднем по 1,5 тыс. грн.

"Около 4 млн семей домохозяйств, наконец, уже за февраль месяц смогут в марте получить живые деньги. Эти выплаты будут составлять в среднем 1,5 тыс. грн на каждое домохозяйство", - сказал президент на всеукраинском форуме "Открытый диалог" в субботу в Киеве.

По словам президента, монетизация субсидий будет реализована уже в марте. Также он заявил, что Украина должна отказаться от импортного газа и нарастить собственную добычу

"Мы не должны покупать газ в России. Мы вообще должны не покупать импортный газ – должно хватить газа украинского. Я горжусь, что во время моего президентства за последние 5 лет Украина, наконец, спрыгнула с газовой иголки Кремля", - заявил П.Порошенко.

Он также призвал не верить "байками о газе" некоторых кандидатов в президенты, которые обещают сделать газ "вдвое дешевле, в четыре раза дешевле, в шесть раз дешевле, а то и бесплатный".

Напомним, с марта в Украине заработают два параллельных механизма монетизации субсидий, которые будут предусматривать и перечисление средств на счет потребителя, и выплату наличных денег.  Будут перечислены средства за февраль. И в марте люди должны оплатить услуги за февраль. В марте будут работать два механизма. Новые хозяйства будут получать средства через Ощадбанк. Механизм, который заработает с марта, будет распространяться на те хозяйства, которые получили субсидии на текущий отопительный период - это более 3,7 млн домохозяйств, 70% - пенсионеры. По инициативе Президента был разработан альтернативный механизм, который предусматривает выплату денежных средств получателям.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Петр Порошенко, Март, Домохозяйства, Монетизация субсидий, Размер суммы, Оплата услуг ЖКХ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День Ангела Ольги: значение имени и поздравления
02 Гороскоп на сегодня, 10 февраля 2019: все знаки Зодиака
03 День в ООС: Оккупанты семь раз обстреляли позиции ВСУ
04 Адмирал США оценил возможность военного вторжения РФ в Венесуэлу
05 Нацотбор на Евровидение 2019: Джамала потрясла зрителей своим внешним видом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сентатор США заявила о своем участии в президентской гонке
Сентатор США заявила о своем участии в президентской гонке
Венесуэльская нефтекомпания переводит свои счета в банк РФ
Венесуэльская нефтекомпания переводит свои счета в банк РФ
Температурные &quot;качели&quot;: какой будет погода в начале недели
Температурные "качели": какой будет погода в начале недели
Медики назвали фрукты, нормализующие артериальное давление
Медики назвали фрукты, нормализующие артериальное давление
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь