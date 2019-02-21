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Кличко вручил ключи от квартир ветеранам АТО

Кличко вручил ключи от квартир ветеранам АТО
15:12 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф УНИАН Фото: КГГА

Новости Бизнеса: Виталий Кличко вручил 13 ветеранам АТО, которые вследствие войны стали не полностью трудоспособными, ключи от квартир.

Мэр Киева Виталий Кличко отчитался о выполнении городскими властями программ по поддержке участников АТО перед активом ветеранского сообщества столицы. Также 

“По состоянию на 2018 год, льготы получают почти 27,5 тысяч киевлян-участников АТО и членов их семей.

Для сравнения, в 2014 году получали чуть больше 3 000 человек. Более 250 миллионов гривень мы направили на ежегодную материальную помощь в 2018 году. В 2014 цифра не составляла и десяти миллионов”, - сказал Кличко.

Мэр также напомнил, что по решению Киевсовета от 9 октября 2014 года из бюджета столицы предусмотрен ряд льгот дополнительно к гарантированным Государством льготам и гарантиям для киевлян-участников АТО и членов их семей.

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“В этом году мы дополнительно выделяем еще почти 13,5 миллионов на материальную помощь для участников АТО и членов их семей”, - подчеркнул киевский городской председатель. Он отметил, что сегодня также финансируются статьи ежемесячной материальной помощи детям; по обеспечению проездными билетами; по компенсации оплаты за коммунальные услуги; лечение, реабилитацию, оздоровление; образовательные гарантии.

Работает столичная власть и над обеспечением защитников жильем. Сегодня городской голова вручил ключи от квартир 13 киевлянам – участникам боевых действий, потеряли трудоспособность на войне. В целом за последние 4 года 393 ветераны АТО обеспечены жилой площадью. “Да, мы понимаем, что та помощь, которую сегодня оказывает город, - наименьшее, что мы можем сделать для наших защитников.

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Но, поверьте, стараемся в этой ситуации обеспечить все, что от нас зависит. Потому наша задача, чтобы каждый ветеран АТО, каждый защитник Украины получил помощь, в которой нуждается”, - подчеркнул Кличко. Также он отметил, что город активно использует опыт ветеранов АТО в обеспечении правопорядка и безопасности на улицах и объектах столицы.

В конце 2017 года в столице создали Коммунальное предприятие “Муниципальная охрана”. Задачей которого является обеспечение охраны имущества общины столицы. Большинство работников в нем – ветераны АТО. А также ветеранским движением Киева создано общественное формирование “Муниципальная стража”. Это дает возможность привлекать ветеранов, активных киевлян к обеспечению, вместе с Национальной полицией, публичного порядка в городе.

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Виталий Кличко, Киев, КГГА, Ветераны АТО.
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