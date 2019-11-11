Гончарук: Мы знаем о проблемах с выполнением обязательств государства перед участниками АТО

Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал подписание меморандумов с 24 областными организациями участников АТО, в которых зафиксируют перечень земельных участков для приватизации участниками боевых действий.
Об этом он заявил во время совещания по реформированию деятельности Госгеокадастра.
"Мы знаем о проблемах с выполнением обязательств государства перед участниками АТО. Сегодня мы планируем подписание меморандумов с 24 областными организациями участников АТО, где будут зафиксированы перечни земельных участков, которые должны быть предоставлены им в рамках бесплатной приватизации", - сказал Гончарук.
Он добавил, что правительство движется к решению проблемы с предоставлением земельных участков для участников боевых действий.
Как известно, в перечне льгот, которые предусмотрены для участников боевых действий, непосредственно указана и первоочередность отвода земельных участков для участников АТО (членов их семей), что гарантируется п. 14 ст. 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
Как сообщалось ранее, 4 ноября в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства представили концепт системы мониторинга использования и оборота земли.
На первом этапе запуска системы необходимо обеспечить обмен данными между государственными реестрами, содержащих соответствующую информацию (Госгеокадастр, Реестр прав, Реестр юридических лиц и тому подобное). На втором - создать программный продукт, который будет анализировать эти данные и освещать их для представителей государственной власти, а также общественности.