Скачать
Четверг, 09.01.2020
Авиакатастрофа в Тегеране: Зеленский пообщался с родственниками погибших
Авиакатастрофа в Тегеране: Зеленский пообщался с родственниками погибших
В Канаде тоже считают, что украинский самолет в Иране сбили ракетой
В Канаде тоже считают, что украинский самолет в Иране сбили ракетой
Отмененные VAR голы, пенальти: Атлетико выбил Барселону из Суперкубка Испании
Отмененные VAR голы, пенальти: Атлетико выбил Барселону из Суперкубка Испании
Ближайшее лунное затмение: где будет видно и как это повлияет на украинцев
Ближайшее лунное затмение: как это повлияет на украинцев

Впервые за 5 лет: в бюджете заложено 40 млн грн на компенсацию разрушенного жилья на Донбассе

Впервые за 5 лет: в бюджете заложено 40 млн грн на компенсацию разрушенного жилья на Донбассе
22:17 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:Министерство по делам ветеранов разрабатывает порядок выделения средств пострадавшим.

На компенсацию разрушенного жилья на Донбассе в бюджете Украины заложено 40 млн грн.

Об этом сообщил Радио Свобода заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Руслан Калинин.

По его словам, такую сумму государство выделило впервые за последние 5 лет, и сейчас ведомство разрабатывает порядок выделения этих средств пострадавшим.

"Мы понимаем, что этой суммы недостаточно, однако сейчас наше министерство разрабатывает порядок, как будут выделяться эти средства. И люди, у которых жилье разрушено, смогут обращаться в министерство и получать такую помощь", - отметил замминистра.

В Украине за год сократилось количество переселенцев

Кроме того, отметил чиновник, впервые в 2019 году государство профинансировало на 500 млн грн программу для переселенцев "Доступное жилье" и программу для приобретения жилья в кредит под 3% годовых.

Калинин добавил, что на финансирование этих программ не хватает средств.

"В целом необходимо еще где-то от 6 до 10 млрд грн для того, чтобы закрыть эти программы", - добавил он.

День в ООС: украинский военнослужащий получил ранение

Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после российской оккупации Крыма. По данным Министерства социальной политики, по состоянию на 8 января, в Украине зарегистрировали 1,433 миллиона внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Доступное жилье, Донбасс, Руслан Калинин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Помыла голову, но волосы кажутся грязными: в чем может быть причина
02 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 января
03 "Убийца Xiaomi": бренд Realme стремительно завоевывает рынок смартфонов
04 Ученые объяснили, почему так важно регулярно принимать ванну
05 Экс-глава секретариата СБ ООН: Иран не пойдет на конфронтацию, США не имеют плана, а РФ стоит перед трудным выбором
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Кто-то мог совершить ошибку&quot;: Трамп поделился своей версией крушения рейса PS752
Трамп поделился своей версией крушения рейса PS752
День в ООС: украинский военнослужащий получил ранение
День в ООС: украинский военнослужащий получил ранение
Власти Киева поставили ультиматум владельцам нелегальных АЗС
Власти Киева поставили ультиматум владельцам нелегальных АЗС
Звезды готовят: рецепт &quot;тирамису&quot; от Снежаны Бабкиной (Фото)
Звезды готовят: рецепт "тирамису" от Снежаны Бабкиной (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь