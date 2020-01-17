Гончарук: Ликвидировать ГАСИ - хорошая идея

Новости Бизнеса:Гончаруку нравится идея по ликвидации Госархстройинспекции.

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал хорошей идеей ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ).

Об этом он заявил на совещании по вопросам развития строительной отрасли и детенизации рынка труда в строительстве.

"Ликвидировать ГАСИ - хорошая идея. Мне все больше нравится. Над этим еще надо подумать, но эта идея мне очень нравится", - сказал он.

Гончарук отметил, что правильной системой является ответственность архитектора от начала и до конца строительства.

Напомним, ранее Гончарук заявил, что с целью нивелировать какие-либо спекуляции на теме якобы неуважения членов Кабмина и его лично к главе государства Владимиру Зеленскому, он написал заявление об отставке и передал его президенту.